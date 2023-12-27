«Как будто тебя заставляют»: почему Богдан Шелудяк не любит подарки на Новый год

Ведущий шоу Нового канала «Кто сверху?» Богдан Шелудяк рассказал Afisha.bigmir.net, каким правилом руководствуется, готовя презенты.

Автор: Кива Александр

Читай также: Ведущие и актеры сериалов СТБ поделились итогами своего года и планами по праздникам

Казалось бы, Рождество – время чудес и положительных эмоций. Даже в такие сложные для украинцев времена все пытаются устроить в доме праздничную атмосферу и поймать новогодний вайб. Часто полезным становится ритуал выбора подарков для близких. Но не для всех! Кто бы мог подумать, что это занятие не всегда доставляет удовольствие. Об этом откровенно рассказал ведущий игрового проекта «Кто сверху?» Богдан Шелудяк, который любит делать презенты просто так, без повода, а не потому, что так принято.

Признаюсь честно, я не считаю, что Новый год – это вау-праздник, на который обязательно нужно делать грандиозные подарки, как в кино, – говорит Богдан Шелудяк. – С детства нам с сестрой дарили небольшие презенты. Это было, скорее, знаком внимания. Поэтому, наверное, у меня сейчас такая позиция. Также я не люблю выбирать подарки. Это всегда вызывает определенные переживания – угадаешь не угадаешь... И всегда возникает ощущение, будто тебя заставляют это делать. Есть у тебя праздничное настроение или нет, а подарить что-нибудь нужно. У меня другая позиция. Если захочется сделать приятное человеку от всего сердца, то я могу ему презентовать что-то просто так, без даты. Часто бывает, что выхожу из супермаркета, вижу прикольную игрушку и сразу покупаю ее для племянницы. Или просто так, чтобы улучшить себе и другому человеку настроение, могу подарить букет цветов.

Все же не всегда Богдану удается не соблюдать традицию обмена подарками на праздники. На такие случаи у парня есть правило.

Я советую спрашивать у человека, что он хочет, и это дарить. Возможно, в этом нет сюрприза, но так ты точно попадешь в цель, – говорит Богдан. – А вообще, считаю, что лучший подарок в наше время – просто быть рядом. В новогодние праздники и не только. Важно чаще проводить время вместе с родными и друзьями и проявлять знаки внимания.

Смотрите сезон развлекательного шоу «Кто сверху?» с Богданом Шелудяком и Лесей Никитюк на YouTube Нового канала!