Ведущие и актеры сериалов СТБ поделились итогами своего года и планами по праздникам

Ведущие и актеры сериалов СТБ поделились с Afisha.bigmir.net собственными выводами, надеждами и ожиданиями от года грядущего, а также рассказали, как планируют провести новогодние праздники

Автор: Кива Александр

Татьяна Высоцкая (марафон «Единые новости», «Окна. Новости», «ДНК. Свои»):

Я не люблю планов и итогов года, но для меня он запомнится тем, что у нас в семье появился неистовый щенок, а значит эмоций и хлопот стало больше (улыбается). А также я отважилась пойти на вторую магистратуру, терапевтическое садоводство. О восстановлении страны ветеранов нужно думать уже сейчас. Эта специальность новая для нашей страны, но очень нужная, вот сейчас первая сессия идет.

Планы на Рождество и новогоднюю ночь: наш план праздника не очень – муж служит, мы с детьми во второй раз встречаем Рождество и Новый год без него. Передали ему почтой подарочки – штолен, который я испекла, он ждал своего времени две недели. А муж нам тоже прислал сверток по почте. Такие у нас сейчас праздники.

Яна Брензей (марафон «Единые новости», «Окна. Новости»):

В этом году в моей жизни появился Плутарх – голосистый и упрямый щенок французского бульдога. Для меня он не просто друг и пес, но и громкое (буквально) напоминание о том, что жизнь нельзя откладывать на потом. Я долго хотела собаку, но было столько «но». Впрочем, во время войны сомнения исчезли, потому что чего ждать, если каждое завтра под вопросом.

Григорий Решетник («Холостяк», «Невероятная правда о звездах», «ОН ОНА ШОУ»):

Я наконец снова вернулся к изучению английского языка. Это моя давняя мечта, потому что я хоть и изучал его в школе и университете, но это всегда мне сложно давалось. А сейчас я активно занимаюсь английским, ведь его учат мои дети в школе, классно говорит по-английски моя жена Кристина, а я всегда чувствовал, что отстаю в этом. Поэтому теперь тоже работаю над собой, ведь каждый раз, встречаясь со своими студентами, обучая их, говорю, что даже преподавателям всегда есть, чему учиться.

Тем более мы, как страна, активно интегрируемся в европейское сообщество, поэтому я всех призываю, несмотря на возраст, развивать ваши таланты и способности и изучать языки.

Надежда Матвеева («Невероятная правда о звездах», «Утро в большом городе»):

Подытоживая свой личный 2023 год, я радуюсь, что осуществила свою мечту – получила профессию коуча по международным стандартам ICF. А также стала студенткой Университета Григория Сковороды в Переяславе и буду дипломированным практическим психологом. То, что у меня есть возможность развиваться, чтобы быть полезной себе и людям в это непростое время, очень меня радует. И в этом смысле год прошел не зря.

Планы на Рождество и новогоднюю ночь: у меня есть идея относительно Рождества и Нового года, которую я обязательно осуществлю. Я хочу просто лечь спать (улыбается). Это для меня будет символом того, что спокойная ночь с 2023 на 2024 год принесет моей стране спокойный год. И очень надеюсь, что Украина в эти дни будет без тревог. А то, что она будет без фейерверков и петард, меня очень радует. Так что просто отдохнуть и спокойно поспать перед новым годом, который, я уверена, будет победным годом для Украины.

Татьяна Кравченко, актриса детективных сериалов «След» и «К.О.Д.»:

Мои главные достижения в 2023 году – это съемки нового сериала «К.О.Д.», а также я снялась во французской полнометражной ленте о войне в Украине под названием «Никогда никому не говори ничего» (режиссер Слони Соу). И, наконец, начала изучать французский язык.

Планы на Рождество и новогоднюю ночь: Новый год и Рождество буду традиционно встречать с семьей. К счастью, в этом году нам это тоже удастся.

Орест Дрималовский (марафон «Единые новости», «Окна. Новости»):

Мой главный навык в этом году – я научился собирать деньги. Нет, не для себя. Для военных. Имел честь присоединиться к нескольким командным сборам – на нужды бригады «Азов» и 3-й отдельной штурмовой. Оказалось, быть волонтером не так уж и сложно. Я разыгрывал книги, пластинки, встречу, виниловый проигрыватель и даже ящик мандаринок. В этом году я познакомился с десятками замечательных людей, среди них много военных. Это отличные ребята, на которых держится наша страна. И я счастлив от такого общения.

Планы на Рождество и новогоднюю ночь: я всегда жду Сочельника. Обожаю кутью, пончики, все постные блюда. Моя мама отлично готовит! И я всегда спешу взять билет во Львов, чтобы побыть с семьей в эти дни. К сожалению, в этом году впервые не буду отмечать Рождество дома. Должен работать в эфире. Поэтому будем колядовать с родителями онлайн.

Новый год буду встречать в кругу самых близких. Вечеринок не хочется, салютов и оливье тоже. Возможно, что-нибудь приготовлю из предложенных новогодних блюд от Евгения Клопотенко. Он в этом разбирается. И поблагодарим воинов, что имеем возможность быть в своих домах.

Игорь Колтовский, главный герой драмы «Перевозчица»:

Для меня этот год был насыщен работой, общением, помощью. Я много ездил по Украине. Впечатляют наши люди. Их упорство, любовь к своей земле, умение объединиться, работать ради Победы. Очень радуюсь тому, что все больше слышен украинский язык в разных регионах нашей Родины. Как бы ни было тяжело, украинцы проходят путь осознания себя как нации.

В начале года драматург Анастасия Косодий и режиссер и актриса Анастасия Сегеда пригласили меня к участию в спектакле «Военный концерт» в Театре драматургов. Необычный для меня театр, образ существования, интересный опыт. Самое главное, что наш спектакль заставляет нас, творцов, вместе со зрителями осмысливать войну и ее последствия в каждом из нас.

Интересный творческий опыт произошел также во время съемок в драме «Перевозчица» («In her car»). Я никогда не снимался в сериалах, не зная чем закончится твоя роль. Новые эпизоды истории писались во время съемок. Это как прыжок в бездну. Ты как фотограф, который проявляет фото и должен мастерски выдержать его в растворе, чтобы появился образ. По-моему, Евгений Туник, автор сценария, режиссер и шоураннер проекта, смог уловить и творчески осмыслить внутренние процессы, которые происходили в украинцах в первые месяцы полномасштабного вторжения. Очень жду, чтобы увидеть эту драму в эфире СТБ.

Планы на Рождество и новогоднюю ночь: война приучила меня жить здесь и сейчас. Где бы я ни оказался в эти дни, все мысли о Победе Украины. Я верю, что обязательно придет время, когда все семьи соберутся за праздничным столом в мирной Независимой Украине. Верю, что будет много слез и радости. И будет вера, что все у нас будет хорошо.

Альбина Перерва, актриса детективных сериалов «След» и «К.О.Д.»:

Главные итоги года – жива я, жива моя семья, спасибо за это Богу, и прежде всего – нашим Вооруженным Силам. Благодаря этим ребятам мы можем что-то делать, творить и помогать.

Из личных достижений – я начала изучать язык жестов. Я вообще люблю тишину, люблю молчать и быть в одиночестве. Когда мне было лет восемнадцать, я впервые увидела, как люди общались на языке жестов, и меня так это поразило, что абсолютно без всякого звука они могут объяснить свое состояние и эмоции. А через несколько лет я ехала в метро и так засмотрелась на мужчину и женщину, которые тоже так общались, что даже проехала свою станцию. И вот, наконец, я возобновила эти занятия. Уже выучила, как сказать на языке жестов «Слава Украине» (улыбается). Это хорошо выглядит!

А еще завела много растений в квартире. Недалеко от моего дома в начале декабря люди выбросили три горшка с цветами. Мне так жалко их стало, поэтому мы с подругой, с которой живем вместе, решили забрать эти растения домой.

Планы на Рождество и новогоднюю ночь: поеду к маме в Сумскую область. Последние лет 7 я праздную Рождество, Новый год и свой день рождения (потому что он как раз приходится на период новогодних праздников) только в кругу семьи. Это в студенческие годы я проводила зимние праздники с друзьями, где-то на вечеринках, а сейчас – только семья. Для меня Пасха, Рождество и Новый год – это семейные праздники, когда семья собирается за столом.

Алексей Суровцев, актер детективных сериалов «След» и «К.О.Д.»:

2023 год мне запомнился, во-первых, моей свадьбой, а также официальным открытием моего приюта, на котором я и сделал предложение своей жене.

Я очень хотел открыть приют высокого уровня, который бы соответствовал всем европейским нормам, и в 2023 году мне это удалось. А вместе с приютом открыл еще и ветеринарную клинику, о которой даже не мечтал. Но она стала необходимостью, ведь помогает спасать больше животных. И на этом я не останавливаюсь. Дальше мечтаю построить котопарк, если это, конечно, получится.

Планы на Рождество и новогоднюю ночь: это моя традиция – на Рождественские и новогодние праздники ехать к маме. В этом году поедем к ней вместе с супругой. Тем более, мы не так часто видимся, поэтому скучаем друг за другом. А для меня это семейные праздники, которые просто хочется провести в ближайшем кругу.

Елена Вознесенская, актриса детективных сериалов «След» и «К.О.Д.»:

Поскольку я – мама, которая родила во время полномасштабной войны, это, конечно, стало для меня самым потрясающим событием всей моей жизни. 2023 год мне запомнился весь, потому что каждый день моя дочь менялась, а вместе с ней менялась и я. Конечно, все, что связано с моими детьми, для меня всегда имеет наибольшее значение. Поэтому празднование первого дня рождения дочери – это было радостное событие для меня, к которому я готовилась. Праздновали мы в кругу семьи, дома.

Год запомнился работой в сериале «След», вся моя беременность прошла на его съемках. И вся наша команда наблюдала за тем, как это происходит, а режиссеры, когда я снималась на последних месяцах беременности, очень беспокоились, чтобы роды не начались прямо в кадре (смеется). Поэтому для меня наше кино, наша команда – это вторая семья, в которую интегрирована вся моя жизнь.

Планы на Рождество и новогоднюю ночь: очень хотелось провести зимние праздники со всей семьей, с нашими родителями и сестрами. Но война всех нас разделила и разнесла по миру. Поэтому 2024 год мы сможем встретить вместе с друзьями. Мы знакомы с детства, вместе росли, помогали друг другу, видели взлеты и падения, и я очень рада, что мы смогли пронести нашу дружбу через всю жизнь. Желаю всем иметь таких людей, дружба с которыми не заканчивается и не зависит ни от чего.

Новый год – это праздник для детей в первую очередь, поэтому мы посвятим его детям, чтобы даже во время войны они имели счастливые моменты своего детства. И, конечно, будем желать Победы, чтобы наши воины выстояли, чтобы наши защитники были непобедимы, а мы мысленно всегда с ними. И наших детей учим быть мужественными и достойными своей страны.

Ирина Мордусенко, актриса детективных сериалов «След» и «К.О.Д.»:

Лично для меня 2023 год стал годом трансформации во всех ее проявлениях и началом чего-то нового в моей жизни. Во-первых, мы приступили к съемкам нового сериала «К.О.Д.», работа над которым стала новым скилом и вызовом. А во-вторых, я давно хотела поработать на съемочной площадке в Европе, и мне это тоже удалось, поэтому зачисляю себе в «копилку нового опыта и достижений».

Планы на Рождество и новогоднюю ночь: в этом году мы будем с сыном праздновать Новый год с друзьями в Польше, с людьми, которые в первые месяцы полномасштабной войны стали для нас семьей и вторым домом, опорой и поддержкой. И мы решили наконец снова с ними увидеться.