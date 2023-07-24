Самая высокооплачиваемая модель Жизель Бюндхен рассекретила, как отпраздновала 43-летие

Бразильская звезда подиумов встретила день рождения с сестрей-близнецом

Автор: Коваленко Наталья

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен, которая 12 лет находилась на вершине списка самых высокооплачиваемых моделей, отпраздновала день рождения 20 июля в девичьей компании.

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На своей странице в Инстаграм звезда подиумов сообщила, что встретила свое 43-летие с сестрой-близнецом Патрисией, 10-летней дочерью Вивиан и племянницей.

«Я хотела поблагодарить всех, кто нашел время, чтобы поздравить и послать хорошее настроение в наш день рождения. Мне так повезло, что я провела его со своей сестрой-близнецом и нашими девочками. Я чувствую себя благословенной, потому что меня окружает столько любви», — написала Бюндхен.

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Пост Бюндхен начинается с фотографии, на которой она и Патрисия сидят возле таблички «С днем ​​рождения», а перед ними стоит поднос с десертами. А судя по другим снимкам, сестры вместе с дочерями отправились на отдых в горную местность с водопадами, рекой и снегом.

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