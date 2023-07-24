АфишаАфиша
Русский Українська

Бейонсе вышла на концерт в Чикаго в шляпе от украинского бренда

Американская певица выступила в головном уборе от дизайнера Руслана Багинского

Автор: Коваленко Наталья
Бейонсе вышла на концерт в Чикаго в шляпе от украинского бренда
Бейонсе вышла на концерт в Чикаго в шляпе от украинского бренда Фото: instagram.com/beyonce

Всемирно известная американская исполнительница Бейонсе продемонстрировала образ, в котором выступила в Чикаго, штат Иллинойс, в рамках концертного тура Renaissance.41-летняя артистка обнародовала в Инстаграм подборку фото и видео, где она позировала на сцене в костюме серого цвета от французского бренда Marine Serre.

Читай также: Ким Кардашьян сожалеет о «быстром» романе с Питом Дэвидсоном

На нескольких кадрах Бейонсе засветила шляпе с зеркальным эффектом, которую создал известный украинский дизайнер Руслан Багинский. "Чтобы разработать серебряную шляпу-канотье для Бейонсе, было проведено множество тестов в поисках идеального материала, техники и формы. После того, как первый прототип был разработан, мы приступили к созданию набора. Каждый канотье аккуратно вырезается лазером, а затем вручную покрывается специальной металлической отделкой", — говорится на странице бренда в Инстаграм.

Отметим, что головные уборы от Багинского также выбирают Мадонна, Джиджи Хадид, Кайя Гербер, Роузи Гантингтон-Уайтли, Тейлор Свифт и Пэрис Хилтон.

Бейонсе в шляпе от Руслана Багинского Фото: instagram.com/beyonce
Бейонсе в шляпе от Руслана Багинского Фото: instagram.com/beyonce

Бейонсе в шляпе от Руслана Багинского Фото: instagram.com/beyonce
Бейонсе в шляпе от Руслана Багинского Фото: instagram.com/beyonce

Бейонсе в шляпе от Руслана Багинского Фото: instagram.com/beyonce
Бейонсе в шляпе от Руслана Багинского Фото: instagram.com/beyonce

Ранее мы писали, что 60-летнего Джонни Деппа нашли без сознания в одном из венгерских отелей.

Читайте нас в Google.News
Теги:
мода, украинские дизайнеры, Бейонсе, украинские бренды, шоу-бизнес

Статьи по теме

Стильные летние образы для беременных: фотообзор 2023
Стильные летние образы для беременных: фотообзор 2023
Какие джинсы будут в моде осенью 2023: ТОП-5 главных трендов
Какие джинсы будут в моде осенью 2023: ТОП-5 главных трендов
Андре Тан назвал ТОП-5 неактуальных вещей, которые делают вас старой
Андре Тан назвал ТОП-5 неактуальных вещей, которые делают вас старой
Злата Огневич прокомментировала свой актерский дебют на театральной сцене
Злата Огневич прокомментировала свой актерский дебют на театральной сцене
Рита Ора впервые показала фото со своей тайной свадьбы с Тайкой Вайтити
Рита Ора впервые показала фото со своей тайной свадьбы с Тайкой Вайтити
Даша Астафьева рассказала, почему родственники бойфренда были против их отношений
Даша Астафьева рассказала, почему родственники бойфренда были против их отношений

Личность дня

Осенние тренды 2023: что будет модно носить в новом сезоне

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK