Ольга Сумская поздравила младшую дочь с дебютом на театральной сцене

Анна Борисюк вместе со звездной мамой сыграла в пьесе «За двумя зайцами»

Автор: Коваленко Наталья

Дочь актеров Ольги Сумской и Виталия Борисюка после получения диплома с отличием в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого исполнила первую роль. Дебют 21-летней Анны Борисюк состоялся 22 июня на сцене Черниговского театра им. Т. Г. Шевченко.

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Начинающая актриса вместе со звездной мамой отправилась на гастроли по городам Украины с спектаклем «За двумя зайцами», в котором она сыграла Кралю-Галю. Сумская на своей странице в Инстаграм в разделе сторис поздравила младшую наследницу с премьерой и началом карьеры. На фото Анна позировала в красном платье в белый горошек и шляпке, а также в вышиванке.

Младшая дочь Ольги Сумской начала актерскую карьеру Фото: instagram.com/olgasumska

Младшая дочь Ольги Сумской начала актерскую карьеру Фото: instagram.com/olgasumska

Младшая дочь Ольги Сумской начала актерскую карьеру Фото: instagram.com/olgasumska

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