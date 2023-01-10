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Бывшая Ди Каприо Хелена Кристенсен показала фото в купальнике

Модель поделилась пляжными снимками

Автор: Коваленко Наталья
Бывшая Ди Каприо Хелена Кристенсен показала фото в купальнике
Бывшая Ди Каприо Хелена Кристенсен показала фото в купальнике Фото: instagram.com/helenachristensen

Известная датская модель Хелена Кристенсен, которая в девяностых годах была девушкой голливудской кинозвезды Леонардо Ди Каприо, порадовала поклонников пляжными фотографии.

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54-летняя звезда подиумов и глянцев в Инстаграм обнародовала подборку кадров, где она позировала на берегу моря в слитном купальнике мятного оттенка на одно плечо от бренда Hunza G.

«Я бы обменялась на хвост в любой день», — подписала снимки з отдыха Хелена.

Ранее мы писали, что Иэн Сомерхолдер и Никки Рид во второй раз станут родителями.

 

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Теги:
Леонардо Ди Каприо, модель, фото в купальнике, Хелена Кристенсен

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