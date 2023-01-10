Бывшая Ди Каприо Хелена Кристенсен показала фото в купальнике

Модель поделилась пляжными снимками

Автор: Коваленко Наталья

Известная датская модель Хелена Кристенсен, которая в девяностых годах была девушкой голливудской кинозвезды Леонардо Ди Каприо, порадовала поклонников пляжными фотографии.

Читай также: Беременная Кейли Куоко появилась в смелом мини-платье на вечеринке

54-летняя звезда подиумов и глянцев в Инстаграм обнародовала подборку кадров, где она позировала на берегу моря в слитном купальнике мятного оттенка на одно плечо от бренда Hunza G.

«Я бы обменялась на хвост в любой день», — подписала снимки з отдыха Хелена.

Ранее мы писали, что Иэн Сомерхолдер и Никки Рид во второй раз станут родителями.