Бывшая Ди Каприо Хелена Кристенсен показала фото в купальнике
Модель поделилась пляжными снимками
Бывшая Ди Каприо Хелена Кристенсен показала фото в купальнике Фото: instagram.com/helenachristensen
Известная датская модель Хелена Кристенсен, которая в девяностых годах была девушкой голливудской кинозвезды Леонардо Ди Каприо, порадовала поклонников пляжными фотографии.
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«Я бы обменялась на хвост в любой день», — подписала снимки з отдыха Хелена.
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