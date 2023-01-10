Беременная Кейли Куоко появилась в смелом мини-платье на вечеринке

Актриса объявила о беременности о октябре прошлого года

Автор: Коваленко Наталья

Известная американская актриса Кейли Куоко и ее бойфренд Том Пелфри устроили вечеринку по случаю будущего пополнения в семье. Во время празднования пара рассекретила пол ребенка. Влюбленные станут родителями девочки.

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37-летняя Кейли, которая сейчас на третьем триместре беременности, выбрала для мероприятия мини-платье. Звезда сериала «Теория большого взрыва» выглядела превосходно в розовом наряде от Valentino в стиле Барби и красно-белых кроссовках. Платье Кейли было украшено вышивкой из блесток цвета фуксии и серебряных роз. Том был одет в темно-коричневый костюм с открытым воротником.

«Прошлой ночью мы должны были отпраздновать нашего будущего единорога (так пара называет своего ребенка — ред.) в окружении невероятных друзей, семьи и животных в самой волшебной среде… Спасибо огромное особенной группе людей, которые сделали эту ночь. Мы все запомним ее на всю оставшуюся жизнь», — подписала праздничные кадры Кейли Куоко в Инстаграм.

Беременная Кейли Куоко в мини-платье Фото: instagram.com/kaleycuoco

Беременная Кейли Куоко в мини-платье Фото: instagram.com/kaleycuoco

Беременная Кейли Куоко в мини-платье Фото: instagram.com/kaleycuoco

Кейли Куоко беременна девочкой Фото: instagram.com/kaleycuoco

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