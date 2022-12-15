Маша Фокина рассказала о дальнейшем карьерном будущем после потери голоса

Певица столкнулась с неизвестным заболеванием, а врачи не смогли поставить ей диагноз.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Маша Фокина сорвала голос несколько недель назад, после чего у нее обнаружили заболевание. Врачи не смогли поставить диагноз, а назначенное лечение дало кратковременный эффект. В интервью tochka.net артистка рассказала о своем самочувствии и вернется ли она на сцену.

Маша уже дважды потеряла голос за 2 месяца. Сейчас она занимается своим здоровьем.

"Честно говоря, я ходила к разным врачам, придерживалась их лечения, пила антибиотики, и на время даже почувствовала улучшение, но, к сожалению, ненадолго. Конечно, это мешает моему творчеству и повлияло на график выхода моих песен. Мне нужно беречь голос и потому о плотных записях на студии не может быть и речи," - поведала Фокина.

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Артистка призналась, что сейчас себя не чувствует здоровой, но оптимизма ей не занимать.

"Один из положительных моментов, которым могу поделиться — это то, что я нашла врача, который понял в чем причина потери голоса. Я долго пыталась найти квалифицированного специалиста в Болгарии. Была во многих разных клиниках, но все мои попытки завершились неудачей – в Софии ни один врач не смог мне помочь. И вот недавно, я решила написать своему давнему врачу из Украины и она назначила мне новый протокол лечения, который, надеюсь, мне поможет в ближайшее время. Я уже чувствую положительную тенденцию, так что надеюсь скоро вернуться в студию звукозаписи. И это в очередной раз доказывает, что Украина самая сильная, даже на расстоянии," - поделилась Фокина.

В нелегкое время Машу поддерживает сын, но это труднее, ведь процедуры нужно совмещать с воспитанием ребенка. Фокина благодарна украинским врачам и соотечественникам за помощь и поддержку.

"Мой муж вылетел в Калифорнию по рабочим делам, поэтому не может мне сейчас помочь. Кроме того, у него есть старшие дети, которым тоже нужен отец, и я это поддерживаю и прекрасно понимаю. Следовательно, нельзя справиться с этой ситуацией самостоятельно. Но я всегда могу рассчитывать на помощь моих друзей, потому не огорчаюсь и держусь стойко. Еще очень благодарна украинским врачам за бесценную помощь на расстоянии. Также было очень приятно получить много пожеланий выздоровления от моих подписчиков в Instagram, это правда очень бодрит и вдохновляет, я чувствую невероятную поддержку украинцев, за что всем очень благодарна. Слава Украине, вы лучшие!" - отметила артистка.

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