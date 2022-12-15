Демин умилил кадрами со своей прогрессивной бабушкой

92-летняя женщина - активный пользователь YouTube, Instagram и айфона.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский ведущий Слава Демин поделился милым фото и видео со своей бабушкой Галиной Яковлевной. 15 декабря женщина отмечает 92-летие, в честь чего шоумен рассказал о своей бабушке.

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Как рассказал Демин, его бабушка очень прогрессивная для своего возраста - пользуется соцсетями и айфоном.

"Моей бабушке сегодня 92! И она очень прогрессивная! Умеет пользоваться YouTube, подписана на меня в Instagram и прочитает этот пост и ваши комментарии, у нее айфон, которым она научилась пользоваться только 4 месяца назад. Иногда в Viber от нее приходят сообщения вроде "дате елутаалс" и я понимаю, что она пыталась разобраться как отправить голосовое. А еще Галина Яковлевна готовит самые вкусные вареники и оливье! Люблю ее," - поздравил бабушку Слава.

Отметим, что Слава Демин страдал в детстве от домашнего насилия со стороны матери. Из-за чего воспитывался бабушкой.

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