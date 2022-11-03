Умер журналист Андрей Охримович
Основателю проекта "Машина времени" было 65 лет.
Охриновичу было 65 лет.
Гордон
Украинский ведущий, журналист и поэт Андрей Охринович умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщил его коллега Олег Криштопа.
Криштопа отметил, что сейчас у него нет света, поэтому о деталях смерти сообщит позже. Также он попросил помочь с похоронами, которыми будет заниматься бывшая супруга покойного Ульяна.
"Умер Охримович. Великий человек, великий поэт. Основатель и первый ведущий исторического проекта "Машина времени". Автор проекта "Продолжение следует" на УТ-1 и фразы "Держите порох сухим," - сказано в сообщении.
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