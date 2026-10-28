Макаревич показал своего пятого ребенка – у музыканта родилась дочь

Андрей Макаревич снова стал отцом в 72 года.

У Макаревича теперь – две дочери и трое сыновей

Андрей Макаревич – лидер группы "Машина времени" – в 72 года снова стал отцом. Его 42-летняя жена, журналистка родом из Киева Эйнат Кляйн, родила дочь.

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Слухи о предстоящем пополнении в семье музыканта ходили давно, однако супруги не спешили подтверждать эту информацию. 27 октября Макаревич сообщил радостную новость на своей странице в фейсбуке и опубликовал первые фотографии младенца.

Артист лаконично прокомментировал рождение дочери, написав: "Вот как-то так". На фотографиях можно рассмотреть лицо новорожденной, однако ее имя родители пока не разглашают.

facebook makarevichav

facebook makarevichav

facebook makarevichav

facebook makarevichav

Для Макаревича и Кляйн это уже второй общий ребенок. Весной 2022 года у супругов родился сын Эйтан. Еще музыкант имеет троих взрослых детей от предыдущих отношений – дочерей Дану и Анну и сына Ивана.

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После 2014 Макаревич поддерживает Украину и осуждает российскую агрессию. С началом полномасштабного вторжения он снова выступил с критикой действий российских властей, покинул Россию и переехал в Израиль.