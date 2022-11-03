Умерла заслуженная артистка Наталья Романенко

У эстрадной звезды остались муж и двое детей.

Автор: Шапарь Анастасия

Заслуженная артистка эстрадного искусства Украины Наталья Романенко умерла 2 ноября. Об этом сообщила журналистка Марина Кинах в Фейсбуке.

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О причинах кончины не сообщается. У эстрадной звезды осталось двое детей и супруг. Смерть Натальи стала шоком для ее близких.

"Как страшно, как больно, когда из жизни уходят молодые, талантливые, жизнерадостные люди. Наташенька, милая, как же так. Всегда меня поздравляла со всеми праздниками, дарила мне диски со своими песнями, звонила и интересовалась моей жизнью и рассказывала о себе. Плачу. Не могу поверить," – сказано в сообщении.

Наталья Романенко. youtube

Отметим, что известность Романенко принесли ее песни "Февраль", "Любимые глаза", "Заметай зима", "Кохаю тебе", "Подснежники".