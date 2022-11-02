Андрей Данилко рассказал о пережитом домашнем насилии

Отец музыканта поднимал руку на его маму.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский музыкант Андрей Данилко рассказал о своем отце. В интервью Гордеевой артист признался, что родитель часто позволял себе выпить, а после - избивал его маму.

Маленький Андрей на память знал, что нужно сказать во время звонка в полицию.

"Папа устраивал вечерние концерты после полуночи, когда выпил. Я всегда боялся этого звука в окно. Это значит — папа. "Свет, давай побеседуем". Вот это слово "давай поговорим"... Я понимал, что сейчас мне еще минуту полежать, а потом я подрываюсь с раскладной кровати, оттуда достаю маленького стульчика и бегу к таксофону, 02: "Выезжайте, Розы Люксембург, 57, квартира 11". Вот это я выучил," - поделился Данилко.

Музыкант признается, что зла на отца не держит. Однако подозревает, что именно из-за отсутствия в детстве картинки семьи у него самого сейчас нет ни жены, ни детей.

"У меня даже вопрос такой не стоял. Это было и было. Я не судьей был, и у меня не было на него какой-то обиды... У меня, наверное, потому и не случилось семьи, у меня не было примера. Это я сейчас понимаю," - предположил артист.

Ранее мы писали, что Данилко опровергает, что у него были сложные отношения с матерью. В таких слухах артист винит журналистов.