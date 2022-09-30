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Огневич на Крите предалась воспоминаниям о Крыме

Злата Огневич написала небольшой очерк о своем путешествии, уже находясь в самолете.

Автор: Дмитрий Сыч
Огневич на Крите предалась воспоминаниям о Крыме
Только пахлава, отметила Злата, на Крите отличается от крымской
instagram zlata.ognevich

Участница "Евровидения" Злата Огневич опубликовала фотоподборку со своего отдыха на греческом острове Крит. Серия выложенных снимков посвящена ее солнечным портретам и уютным улочкам.

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Ступая в теплом краю, Огневич вспомнила родной Крым (в 5-летнем возрасте певица переехала с семьей в Судак, где начала заниматься музыкой).

"Остров детства. Место, где воспоминания накрыли. Здесь невозможно обойтись без рефлексии, потому что все напоминает родной Крым: каждая скала, любимые рассветы, море и даже растения. Пахлава тоже присутствует, только с турецким вайбом)", – начала певица.

Злата находилась на морском курорте, расположенном на северо-западном побережье острова Крит. В то же время артистка соскучилась по Родине:

"Я отдыхала в поселке Альмирида. Идеально там именно теперь (записала себе на будущее жирный плюс по поводу отдыха в сентябре).

Очень соскучилась по родному дому! Счастливая, наполненная, сейчас сижу в самолете и пишу этот пост. Скоро увидимся!"

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Ранее мы писали о том, как Злата Огневич прогуливалась в Греции в сандалиях и легком платье.

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Теги:
Остров, Греция, крым, Злата Огневич

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