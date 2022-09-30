Огневич на Крите предалась воспоминаниям о Крыме

Злата Огневич написала небольшой очерк о своем путешествии, уже находясь в самолете.

Только пахлава, отметила Злата, на Крите отличается от крымской

Участница "Евровидения" Злата Огневич опубликовала фотоподборку со своего отдыха на греческом острове Крит. Серия выложенных снимков посвящена ее солнечным портретам и уютным улочкам.

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Ступая в теплом краю, Огневич вспомнила родной Крым (в 5-летнем возрасте певица переехала с семьей в Судак, где начала заниматься музыкой).

"Остров детства. Место, где воспоминания накрыли. Здесь невозможно обойтись без рефлексии, потому что все напоминает родной Крым: каждая скала, любимые рассветы, море и даже растения. Пахлава тоже присутствует, только с турецким вайбом)", – начала певица.

Злата находилась на морском курорте, расположенном на северо-западном побережье острова Крит. В то же время артистка соскучилась по Родине:

"Я отдыхала в поселке Альмирида. Идеально там именно теперь (записала себе на будущее жирный плюс по поводу отдыха в сентябре). Очень соскучилась по родному дому! Счастливая, наполненная, сейчас сижу в самолете и пишу этот пост. Скоро увидимся!"

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Ранее мы писали о том, как Злата Огневич прогуливалась в Греции в сандалиях и легком платье.