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Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции в кругу детей и молодого бойфренда

Певица показала кадры с праздничной вечеринки

Автор: Коваленко Наталья
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции в кругу детей и молодого бойфренда
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции в кругу детей и молодого бойфренда instagram.com/madonna

Всемирно известная американская певица Мадонна с размахом отметила свой 68-й день рождения. Для грандиозной вечеринки поп-икона выбрала греческий остров Корфу, куда привезла на частном джете своих близких, друзей и семью.

Яркими кадрами с празднования Мадонна поделилась на своей странице в инстаграме. Вечеринка состоялась в таверне Atzardo в поселке Курамадес. Гости наслаждались живым выступлением итальянской фолк-группы Terraròss, придерживались греческой традиции бить тарелки на счастье и ели торт в форме сердца с глазом.

Именинница выбрала платье из коллекции Dolce & Gabbana Alta Moda 2026 с золотистыми элементами и объемными цветами. Позже звезда сменила наряд на кружевной белоснежный образ в стиле викторианской эпохи.

На одном из кадров певица позировала вместе со своим 30-летним бойфрендом, футболистом Акимом Моррисом, и пятью из шести детей: 29-летней Лолой, 26-летним Рокко, 20-летней Мерси и 13-летними близнецами Стеллой и Эстер.

«Это мой день рождения! Ела, молилась, любила, пила, танцевала, разбивала тарелки, кормила котов! Спасибо тебе, Боже!», — подписала подборку Мадонна.

Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna

Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna

Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna

Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna

Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna

Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna

Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna

Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna

Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna

Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna

Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna

Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna

Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna

Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna

Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna

Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna

Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna

Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna

Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna
Мадонна отпраздновала 68-летие в Греции instagram.com/madonna

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Теги:
МАДОННА, Греция, шоу-бизнес, день рождения звезд

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