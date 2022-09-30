Пивоваров устроил дуэт с alyona alyona – видео

Артем Пивоваров и Алена Савраненко создали композицию в произведение Пантелеймона Кулиша.

Артем Пивоваров расширил коллекцию положенных на музыку произведений выдающихся украинских литераторов. Теперь певец объединил усилия с рэпершей alyona alyona. Вместе они создали трек "Люлі-Люлі" на стихотворение Пантелеймона Кулиша.

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В произведении отражено чувство одинокого человека. Именно в таком состоянии, отметил артист, сейчас находится едва ли не каждый украинец, независимо от места своего пребывания и окружения:

"В такие моменты включается защитная реакция: хочется закрыть свое сердце и потеряться в воспоминаниях. Иногда действительно нужно уединиться, восстановить внутреннюю энергию и силы, чтобы впоследствии продолжить заполнять соты памяти событиями, к которым захочется возвращаться", – рассказал о релизе Артем.

В черно-белом клипе Савраненко читает рэп на фоне стены. Тем временем Пивоваров – полуобнаженным гуляет в лесу, сидит на камне и играет на гитаре.

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Раньше мы писали о том, что в рамках своего литературно-музыкального проекта "Твої вірші, мої ноти" Артем Пивоваров записался и снялся с Ольгой Поляковой. Их совместным произведением стала песня на стих Леси Украинки.