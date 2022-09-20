Пэрис Хилтон сообщила о пропаже собаки

Для поиска животного звезда наняла даже детектива.

Автор: Шапарь Анастасия

Бизнесвумен Пэрис Хилтон потеряла собаки и теперь активно ищет своего питомца. Звезда пообещала вознаграждение за любую информацию, а также наняла специального детектива. Об этом звезда сообщила в Инстаграм.

Читай также: Пэрис Хилтон проводит медовый месяц на Бора-Бора

Любимая чихуахуа по кличке Даймонд Бэби пропала 14 сентября, в районе Беверли-Хиллз недалеко от Малхолланд-драйв и Кларендон-роуд, когда у блондинки была фотосессия.

"Я была на фотосессии, и мы переезжаем, и один из грузчиков, должно быть, оставил дверь открытой. Моя семья и друзья помогали мне искать повсюду в моем районе и ходили от двери к двери, но мы до сих пор не нашли ее," - сообщила светская львица.

Пэрис готова на все, чтобы найти любимца. Поисками активно занимается детектив по поиску домашних животных. Звезда даже интересовалась, какие дроны можно использовать, чтобы отыскать Даймонд Бэби.

Собака Хилтон. instagram parishilton

"Любой, кто когда-либо любил домашнее животное и потерял его, поймет эту боль, которую я чувствую. Мое сердце разбито. Я была в слезах, такая грустная и подавленная. Я чувствую, что часть меня отсутствует, и без нее здесь все не так. Diamond Baby – мое все, она действительно как дочь для меня. Мы были неразлучны, она была моим лучшим другом и всегда была рядом со мной," - призвала Хилтон.

Сейчас светская львица в отчаянии: "Чем больше времени проходит, тем меньше шансы найти ее".

Отметим, что у Пэрис появилась Даймонд Бэби осенью 2016 года. Имя для животного светской львице помогли выбрать поклонники.