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Данилко впервые вышел не в образе Верки Сердючки на сцену

Артист выступил с благотворительным концертом в Риге.

Автор: Шапарь Анастасия
Данилко впервые вышел не в образе Верки Сердючки на сцену
Андрей Данилко.
focus.ua

Украинский музыкант Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, отправился в Латвию, чтобы в Риге дать благотворительный концерт. Даже плохая погода не испортила выступление: фанаты подпевали любимые песни в дождевиках.

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Во время выступления артист исполнил свои знаменитые хиты: "Я не поняла", "Dolce & Gabbana", "Гоп-гоп", "Гуляночка", "Є пропозиція", "Хорошо", "Чита-дрита". Также задавали правильное настроение надписи на экране за спиной Верки Сердючки, которые отсылали к войне в Украине: "х*й войне", "fuck the war". 

На концерте Данилко решил сделать сюрприз поклонникам и прямо на сцене сорвал звезду с головы, побежал за кулисы и вернулся с своем любимом не концертном образе - в брюках и свитшоте черного цвета, черной кепке и маске на подбородке.

"Никогда так быстро не переодевался. Я впервые это делаю. Только благодаря вам. Russia Goodbye," - обратился со сцены Андрей.

Отметим, что это первый раз, когда Андрей появился на концерте без образа Верки Сердючки. После этого он спел свой хит на новый лад Dancing Lasha Tumbai, после чего впервые со сцены прозвучало Russia, goodbye.

Ранее мы писали, что Миша Марвин продолжит работать в России несмотря на то, что ранее высказывался с антивоенными лозунгами и является украинцем.

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Теги:
Андрей Данилко, Верка Сердючка

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