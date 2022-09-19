Украинец Миша Марвин решил продолжить работать в РФ и удалил антивоенные заявления

Артист является членом лояльного к Кремлю лейбла Black Star.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский певец Миша Марвин, который активно строил карьеру в России в рамках сотрудничества с продюсерской компанией Black Star, заявил, что продолжит работать в стране-агрессоре. В Инстаграме артиста появился пост-объявление, а также сотни разгневанных комментариев.

Марвин является родным братом украинской певицы Tayanna. Еще летом артистка заявляла, что ее брат "разорвал все связи" с Россией. Однако музыкант выступил с заявлением, что поговорил с российским лейблом и "решил все проблемы".

"Мы с Пашу и Вальтером все обсудили. Больше нет никаких недопониманий. Лейбл передал мне права на имя и песни. Мы остаёмся коллегами и друзьями. Наше сотрудничество продолжится, но в новом формате. Я самостоятельный артист, а команда Black Star будет будет моим дистрибьютором и обеспечит менеджментом," - заявил Миша.

К слову, на странице артиста больше не найти антивоенных постов и в поддержку родной Украины. В комментариях под постом поклонники обвинили Марвина в продажности, что "деньги не пахнут" и в предательстве Украины.

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