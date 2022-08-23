Возможно ли радоваться во время войны: теория Анатолича

Интервьюер уверен, что продолжать жить нужно, ища радость в сверхсложных обстоятельствах.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский ведущий Анатолий Анатолич поразмышлял, возможно ли быть счастливым во время войны. В Фейсбуке интервьюер отметил, что общался на эту тему с украинскими защитниками, поэтому может уверенно сказать, что "да, можно".

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Анатолич уверен, что нужно дальше жить, искать радости в этих сверхсложных обстоятельствах. Однако шоумен отметил, что речь идет не о "пьянках с кальянами под русскую попсу" и "не о кутежах с шампанским и всем напоказ". Речь о хотя бы частичной причастности к нормальной жизни, которую РФ забрала у всего украинского народа с 24 февраля.

"Бизнес должен работать, дети должны радоваться, люди должны искать позитив. Женщины должны ходить на маникюр и в спортзал. За это сейчас ВСУ сражается с врагом. За нашу свободную жизнь," - подчеркнул Анатолий.

Шоумен отметил, что необходимо делать все, чтобы воинам "было комфортно, тепло, сухо, вкусно, удобно", а защитники выполнят свою миссию.

"Нужно жить. Не опускать голову и не опускать руки. Не позорить теперь почетное имя Украинец и Украинка, потому что на нас смотреть весь мир," - заявил Анатолий Анатолич.

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