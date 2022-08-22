Бритни Спирс зажигательно станцевала в ярко-красном бикини

Певица показала ошеломительные танцевальные таланты.

Автор: Шапарь Анастасия

Американская поп-певица Бритни Спирс похвасталась танцевальными талантами. Артистка опубликовала в Инстаграме видео, на котором энергично и пластично двигается в ярко-красном откровенном бикини.

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Бритни призналась, что ранее выкладывала это видео, но подставила другую песню. Сейчас она решила показать оригинал. Артистка предстала в красном купальнике с завязками на талии, с собранными в пучок волосами и коричневых шпильках.

Спирс показала танцы под трек Portugal. The Man – Feel It Still. Поклонники и звездные друзья в комментариях остались под приятными впечатлениями от пластичности звезды.

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