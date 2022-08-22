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Бритни Спирс зажигательно станцевала в ярко-красном бикини

Певица показала ошеломительные танцевальные таланты.

Автор: Шапарь Анастасия
Бритни Спирс зажигательно станцевала в ярко-красном бикини
Бритни Спирс.
EPA

Американская поп-певица Бритни Спирс похвасталась танцевальными талантами. Артистка опубликовала в Инстаграме видео, на котором энергично и пластично двигается в ярко-красном откровенном бикини. 

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Бритни призналась, что ранее выкладывала это видео, но подставила другую песню. Сейчас она решила показать оригинал. Артистка предстала в красном купальнике с завязками на талии, с собранными в пучок волосами и коричневых шпильках. 

Спирс показала танцы под трек Portugal. The Man – Feel It Still. Поклонники и звездные друзья в комментариях остались под приятными впечатлениями от пластичности звезды.

Ранее мы писали, что Бруклин Бекхэм объяснил, почему решил взять фамилию супруги Николы Пельц. Также сын Бэкхемов рассказал о советах звездных родителях на своей свадьбе. 

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Теги:
Бритни Спирс, танцы

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