Алек Болдуин не мог случайно застрелить оператора - ФБР

В октябре 2021 года актер выстрелил в оператора во время съемок фильма.

Автор: Шапарь Анастасия

В октябре 2021 года, во время съемок фильма "Ржавчина", актер Алек Болдуин выстрелил в оператора Галину Хатчинс. В результате ранения девушка умерла. В своих показаниях актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок и был уверен, что заряжен холостыми патронами, а не боевыми.

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Однако показания актера о "случайности" не совпадают с результатом данным ФБР. По информации Deadline , без нажатия на спусковой курок выстрел не мог произойти.

"Следственный эксперимент показал, что даже со сводным курком и при ударе по револьверу F.lli Pietta он не мог выстрелить без вмешательства стрелка. Со сведенным на четверть или даже наполовину курком пистолет нельзя было заставить стрелять без нажатия на спусковой крючок," - сообщают в ФБР.

В феврале 2022 года семья Хатчинс подала в суд на Болдуина, обвинив в непредумышленном убийстве.

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