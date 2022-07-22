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"Лицо спецоперации": Гордон показал россиянина с гниющими ногами

В комментариях пользователи сразились в юморе.

Автор: Шапарь Анастасия
"Лицо спецоперации": Гордон показал россиянина с гниющими ногами
Дмитрий Гордон.
instagram gordondmytro

Украинский ведущий Дмитрий Гордон опубликовал фото россиянина в футболке с символом войны против Украины - "Z". На снимке можно рассмотреть неблагоприятную картину: нога с гниющими язвами и отсутствие зубов. 

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Дмитрий лаконично подписал пост: "Z-вояки".

В комментариях подписчики сразились в юморе: "Крокодильи войска", "Премьер-министр днр", "Лицо спецоперации", "Z- Згнил", "Z - за дозой", "Z- zavisimost’", "Zдохляки". 

Ранее мы писали, что Елена Зеленская рассказала, как вышло надеть туфли цветов флага Украины вместе с женой Байдена на их встрече в США. У первой леди Украины спросили, была ли это договоренность по протоколу.

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Теги:
Россия, Дмитрий Гордон

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