АфишаАфиша
Русский Українська

Елена Зеленская рассказала, как вышло надеть туфли цветов флага Украины вместе с женой Байдена

На встрече первой леди Украины с четой Байден в США две женщины обули голубые и желтые лодочки.

Автор: Шапарь Анастасия
Елена Зеленская рассказала, как вышло надеть туфли цветов флага Украины вместе с женой Байдена
Елена Зеленская и Джилл Байден.
instagram olenazelenska_official

Первая леди Украины, супруга президента Владимира Зеленского - Елена - объяснила, как на встрече с Джилл и Джо Байденами туфли двух женщин оказались в цветах украинского флага. Первая леди Украины обула лодочки голубого цвета, а первая леди США - желтого. Об этом Зеленская рассказала журналистам "ТСН".

Читай также: Первые леди США и Украины на совместную встречу выбрали туфли цветов украинского флага

У Елены спросили, это была договоренность по протоколу. На что Зеленская ответила, что вместе с Джилл были приятно удивлены такому совпадению. 

"Мы с ней были также приятно удивлены. Это для нас обеих был приятный сюрприз. Протоколы не могут об этом договариваться. Это вне протокола договариваться о наряде. Мне кажется, она знала, что, если наденет что-то цвета нашего флага, мне будет приятно, а я, как представительница Украины, хотела надеть украинские цвета," - рассказала супруга президента.

Туфли первых леди США и Украины.
Туфли первых леди США и Украины.
instagram olenazelenska_official

Также украинская первая леди добавила, что туфли супруги Байдена - это демонстрация поддержки Украине.

"Это еще раз доказывает, что дружба существует и что они действительно нас поддерживают," - подчеркнула Зеленская.

Ранее мы писали, что Притула назвал предварительный срок, когда в Украину приедут "Байрактары". Также волонтер заявил, что они смогли достигнуть договоренности с Минобороны, на что пойдут собранные украинцами 600 млн гривен. 

Читайте нас в Google.News
Теги:
Елена Зеленская, первая леди, Джилл Байден

Статьи по теме

Первые леди США и Украины на совместную встречу выбрали туфли цветов украинского флага
Первые леди США и Украины на совместную встречу выбрали туфли цветов украинского флага
Первая леди создала аккаунт в Твиттере: цель
Первая леди создала аккаунт в Твиттере: цель
Известный журнал посвятил обложку и статью первой леди Украины
Известный журнал посвятил обложку и статью первой леди Украины
Фильмы с Дэниэлом Рэдклиффом – ТОП-7, который стоит посмотреть
Фильмы с Дэниэлом Рэдклиффом – ТОП-7, который стоит посмотреть
Какой церковный праздник 23 июля и что нельзя делать
Какой церковный праздник 23 июля и что нельзя делать
Джей Ло и Аффлек в страстном поцелуе попали в объектив папарацци
Джей Ло и Аффлек в страстном поцелуе попали в объектив папарацци

Личность дня

Фильмы с Дэниэлом Рэдклиффом – ТОП-7, который стоит посмотреть

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK