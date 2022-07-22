Елена Зеленская рассказала, как вышло надеть туфли цветов флага Украины вместе с женой Байдена

На встрече первой леди Украины с четой Байден в США две женщины обули голубые и желтые лодочки.

Автор: Шапарь Анастасия

Первая леди Украины, супруга президента Владимира Зеленского - Елена - объяснила, как на встрече с Джилл и Джо Байденами туфли двух женщин оказались в цветах украинского флага. Первая леди Украины обула лодочки голубого цвета, а первая леди США - желтого. Об этом Зеленская рассказала журналистам "ТСН".

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У Елены спросили, это была договоренность по протоколу. На что Зеленская ответила, что вместе с Джилл были приятно удивлены такому совпадению.

"Мы с ней были также приятно удивлены. Это для нас обеих был приятный сюрприз. Протоколы не могут об этом договариваться. Это вне протокола договариваться о наряде. Мне кажется, она знала, что, если наденет что-то цвета нашего флага, мне будет приятно, а я, как представительница Украины, хотела надеть украинские цвета," - рассказала супруга президента.

Туфли первых леди США и Украины. instagram olenazelenska_official

Также украинская первая леди добавила, что туфли супруги Байдена - это демонстрация поддержки Украине.

"Это еще раз доказывает, что дружба существует и что они действительно нас поддерживают," - подчеркнула Зеленская.

Ранее мы писали, что Притула назвал предварительный срок, когда в Украину приедут "Байрактары". Также волонтер заявил, что они смогли достигнуть договоренности с Минобороны, на что пойдут собранные украинцами 600 млн гривен.