Калныньш о росийском кино и себе в нем: "Вибросить все нафиг"

Латвийский актер Ивар Калныньш считает нужным оставить весь российский кинобалласт в прошлом.

Звезда советского и латвийского кино Ивар Калныньш отгородился от культурного пространства РФ, в котором очень ярко представлен. Все из-за военного вторжению России в Украину. И ностальгировать по этому своему прошлому кинозвезда не собирается.

Не волнуется Ивар и о возможной потере почитателей в стране-агрессоре. Дело в том, что он не сомневается: в грядущем его ждет творческий успех в других странах. Об этом артист поведал в интервью для ютюб-канала "Живой гвоздь".

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Когда интервьюерша поинтересовалась, что делать российским кинодеятелям, выступившим против российской агрессии, Калныньш сказал: "Выбросить все нафиг".

Актер вспомнил, что именно на советских и российских сценах состоялась большая часть его карьеры, однако действия российских оккупантов изменили его отношение.

"А такие печальные вещи заставляют еще раз посмотреть на все серьезно. Конечно, это история, которая останется, но я не люблю жить воспоминаниями. Хочется идти вперед и видеть свет. Большую часть жизни провел на советской и российской сценах. Все по этому поводу мне тихо завидовали. Но сейчас невозможно быть в двух местах одновременно", – поделился взглядом на ситуацию актер.

Калныньш добавил, что лелеет надежду и далее актерствовать, но за пределами страны-агрессора. Сейчас он задействован в Малом и Новом рижских театрах.

"Несмотря на свои годы, думаю, какое-то творчество еще будет впереди", – описал свой взгляд в будущее актер.

К слову, после 24 февраля Ивар оборвал все связи с российскими проектами.

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Ранее мы писали о том, что Ивар Калныньш не верит в успешность российского вторжения в Украину.