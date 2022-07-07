Звезда советских фильмов считает, что РФ не сможет поработить Украину

Ивар Калныньш сказал, что Россия "загадила весь мир своей ложью".

Калныньш составил свое мнение про Россию и Украину на основе общения с гражданами стран и личных наблюдений

Звезда советского и латвийского кино Ивар Калныньш уверен: Россия не сможет оккупировать нашу страну и победить в войне. А еще актер сказал, что пропагандистские СМИ и рты чиновников покрыли весь мир своей ложью. Такими наблюдениями Ивар поделился в интервью "Радио Свобода".

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Звезда фильмов "Вход в лабиринт" (1990), "Искушение Дон-Жуана" (1985), " Идущий следом" (1984) и "Ранняя ржавчина" (1979) был шокирован, когда его друзья из страны-агрессора выступили за вторжение в суверенное государство.

Когда журналист поинтересовался у Калныньша, может ли Москва победить в российско-украинском противостоянии, актер отметил:

"Я думаю, что такого не будет. Так загадить весь мир ложью..."

Знаменитость назвал Россию "страной с проблемами". К такому выводу он пришел, объездив РФ и пообщавшись с россиянами еще до широкомасштабного вторжения. Некоторые из собеседников латвийца в итоге поддержали нападение.

"Я ее [Россию] знаю лучше руководителя этой страны. Я объездил там все: от Камчатки – до не знаю… Весь Советский Союз. Это страна с проблемами", – отметил артист, которому 1 августа исполнится 74.

Еще Ивар поделился, что у него есть друзья в Украине, от которых он регулярно получает сведения о войне.

Ивар Калныньш осуждает вторжение России в Украину. Он отказался от съемок в российском кино.

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Напомним о том, что сайт покойного российского артиста Александра Градского ныне пестреет предупредительными обращениями к российским захватчикам.