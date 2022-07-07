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На сайте Градского появились послания для российских оккупантов

Александр Градский после смерти начал сообщать россиянам о вторжении их страны в Украину. Постарались украинские хакеры.

Автор: Дмитрий Сыч
На сайте Градского появились послания для российских оккупантов
Градский скончался незадолго до широкомасштабного вторжения РФ в Украину
facebook alexandergradsky

Сайт одного из основоположников русского рока Александра Градского наполнился статьями о российском вторжении в Украину. Над этим поработали украинские хакеры.

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Главная страница элекронного ресурса покойного народного артиста России сообщает о потерях россиян, вторгнувшихся в нашу страну, а также призывы сдаваться в плен. Еще на площадке можно посмотреть проукраинские и антивоенные музыкальные ролики.

Вероятным инициатором взлома стал Владимир Тыминский из Днепра. Именно его имя указано в разделе "авторы".

Сайт обзаводится свежими публикациями каждые несколько дней.

  • "Практически единственный способ остаться живым для воинов РФ – сдаться в плен!" – сообщается на сайте Градского.

Еще на ресурсе появляются записи разговоров с пленными захватчиками, а также высказывания Градского с политическим и бунтарским подтекстом. Например, такие строки:

"Мы надолго запомним свиное и наглое рыло,
Эти шутки, ужимки и твердый уверенный шаг.
Как оно сладко пело и как оно зло говорило,
Нам развесив лапшу на усталых и вялых ушах".

gradsky.com

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Напомним о том, что Александра Градского не стало 28 ноября 2021-го. Артисту было 72 года.

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Теги:
Украина, Россия, хакеры, Александр Градский

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