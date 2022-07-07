Демин сообщил, почему его сын не общается с дедом из Крыма

Керченские родственники отправляют им пророссийские фейковые новости.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский ведущий Слава Демин сообщил, что семья из Керчи (Крым) отправляют им российские фейки. Шоумен поведал в программе "Вечір з Україною", что его 12-летний сын из-за этого не общается с родным дедушкой.

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В Крыму живут родители бывшей жены Демина. Как признается шоумен, в 2014 году тесть кричал ему в трубку, что аннексия Крыма - это "хорошо".

"В 2014 году он мне в трубку кричал: "Наконец-то, придет Россия, все заработает", потому что им там так рассказывали. Где-то через два года, в течение которых там абсолютно ничего не изменилось, он уже отрицал, что такое говорил. А сейчас, когда у нас начались бомбардировки, они прислали нам единственное видео. Мы с бывшей женой и сыном были в Киеве, и они присылают нам видео с российской пропагандой. Я ответил, что мне стыдно за то, что он ни разу не поинтересовался, что происходит у его дочери и внука. Он говорил, что сильно любит Влада, но когда над нами начали летать ракеты, его это совершенно не заинтересовало," - признался Демин.

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Однако шоумен отрицает, что запрещает сыну общаться с дедушкой: Влад сам принял данное решение.

"Он сказал: "Я не хочу". Это его выбор. Мне кажется, как только у них закончится пропаганда, они более или менее начнут думать в другую сторону. Но там очень много пенсионеров, которые еще при советской власти верили в телевизор," - рассказал Слава Демин.

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