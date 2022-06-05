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Самые очаровательные знаки зодиака: кто располагает к себе без труда

Составлен ТОП-6 представителей зодиакального круга, которые всегда находятся в центре внимания. Астрологи узнали, в чем секрет Овнов, Весов и некоторых других знаков.

Автор: Дмитрий Сыч
Самые очаровательные знаки зодиака: кто располагает к себе без труда
Умение слушать, юмор, легкость общения делают представителей некоторых знаков зодиака прекрасными собеседниками
instagram megannicolewalters1, depositphotos, instagram flywithrichardmorris

Некоторые люди просто очаровывают собеседников. То ли своим умением выслушивать, то ли теплотой смеха или манерой поведения. У них есть естественная харизма, магнетизм, которые привлекают других.

Быть очаровательным – значит обладать определенным сиянием и радостью жизни, которые нравятся людям. Но в чем же секрет? Ведь радостными, ухоженными и внимательными бывают все. Ответ на этот вопрос и астрологи ищут. Они поделились своими наблюдениями.

Сегодня мы раскроем ТОП-6 самых очаровательных знаков зодиака. Начиная с тех, о ком говорят "симпатичный человек" до обладающих 100-процентным ого-фактором.

Самые очаровательные знаки зодиака – Скорпионы – 6 место

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Внимательность, проницательность и интеллект – вот лишь некоторые черты, которые делают этот знак таким очаровательным. Скорпионы не тратят слишком много времени на то, чтобы зацикливаться на себе и том, насколько они нравятся окружающим. Им присуще очень здравое представление о том, кто они, и других привлекает эта уверенность. Скорпионы любят яростно и полностью и никогда не фальшивят. Так что очарование, которое вы замечаете, является настоящим. У Скорпионов просто есть способ заставить людей чувствовать себя полными жизни, когда они рядом.

Самые очаровательные знаки зодиака – Близнецы – 5 место

Близнецы, как правило, очень магнетический знак, который может адаптироваться к любой ситуации. Они известны своей способностью заходить в любую комнату и легко покорять людей своим интеллектом и юмором. Управляемые Меркурием – планетой общения – эти приятные собеседники всегда точно знают, что и когда сказать. Энергия этого воздушного знака может приобретать болтливую, очень общительную и экстравертную ауру, а самым очаровательным качеством Близнецов является их остроумие.

Самые очаровательные знаки зодиака – Овны – 4 место

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В Овнах есть что-то, что требует внимания. Но, несмотря на их амбициозность, они не воспринимают жизнь слишком серьезно. Их очарование проявляется в непоколебимой позитивности – их способность улыбаться и смеяться над своими ошибками заразительна. Овны также очаровательны, потому что они излучают уверенность даже в самых сложных ситуациях. Как первый знак зодиака, они предприимчивы, смелы и достаточно комфортно себя чувствуют в собственной шкуре, чтобы всегда оставаться собой.

Самые очаровательные знаки зодиака – Весы – 3 место

Весы – один из самых очаровательных знаков зодиака. Мало того, что ими управляет Венера –  планета романтики, красоты и привязанности –  они также управляют седьмым домом личных отношений. Этот экстравертный воздушный знак известен своей приятным, уравновешенным характером. Самым очаровательным качеством Весов является их искренность: представители этого дипломатического знака склонны очень внимательно относиться к другим и их чувствам. Даже когда ситуация становится напряженной, Весы знают, как сохранять хладнокровие и спокойствие. Из них часто получаются отличные решатели проблем из-за их остроумного и объективного характера.

Самые очаровательные знаки зодиака – Тельцы – 2 место

Телец известен своим трудолюбием, практичностью и целеустремленностью, что обычно не ассоциируется с обаянием. Однако благодаря своей правящей планете Венере у Тельцов есть способность очаровывать других по-своему. Их приземленные черты характера действуют как сила заземления для многих, а их любовь ко всем удовольствиям и снисходительности делает их особенно забавными.

Самые очаровательные знаки зодиака – Львы – 1 место

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Из всех знаков Лев, скорее всего, получит награду как самый обаятельный. Львы обладают невероятной уверенностью и харизмой. Управляемые Солнцем – правителем эго и цели души – Лев известен своей страстью и личностными качествами. Будучи от природы общительным знаком, он не любит ничего, кроме общения с хорошими друзьями. Самое очаровательное качество Львов – их уверенность. Львы чрезвычайно мягки как в словах, так и в действиях, и они всегда знают, как заставить вас почувствовать, что вас ценят.

Ранее мы писали о том, кому планеты и звезды будут активно помогать в любви в июне 2022 года. Составлен астрологический прогноз для всех знаков зодиака.

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Теги:
Зодиак, Лев, Близнецы, астрология, овен, телец, весы, скорпион, знаки зодиака

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