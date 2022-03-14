Российские военные ограбили музей-заповедник в Запорожской области

В усадьбе Попова оккупантам приглянулся старинный унитаз.

Российские власти не только забирают жизни украинцев и разрушают своими ракетами жилье, а также другие гражданские и военные объекты, но и грабят наш народ. В Васильевском районе Запорожской области россияне лишили всего, что можно унести. Такую информацию предоставила в Фейсбуке директор заповедника Анна Головко.

"Оккупантами был ограблен музей-заповедник "Усадьба Попова"! Вынесено все, что можно было взять в руки и сумки! Оргтехника разбита и растоптана ногами! Выломаны все двери, разбиты окна! Уничтожено все, что попало на пути!" – написала Головко о последствиях визита непрошенных гостей с оружием.

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facebook sadybapopova

facebook sadybapopova

facebook sadybapopova

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Перед тем, как ограбить музей, российские военные обстреляли его с помощью артиллерии. Снимки разрушений усадьбы выложил директор Департамента культуры и информационной политики ЗОГА Владислав Мороко. Также он отметил, что россияне унесли с собой мраморный унитаз времен графов Поповых. С экспонатом это уже когда-то случалось. И тоже от рук оккупантов:

"Впервые этот унитаз украли еще большевики. Впоследствии, кто-то из потомков воров "вернул" артефакт в музей! И вот снова новейшие захватчики воруют злосчастный унитаз", – пишет Мороко.

facebook Василівський-історико-архітектурний-музей-заповідник-Садиба-Попова

Усадьба Попова возведена в 1894 году. Она является памятником архитектуры 19 века. До войны здесь функционировал историко-архитектурный музей-заповедник.

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Ранее мы писали, что Леся Никитюк выложила в инстаграме ролик с российскими солдатами. Те хвалились в телефонном разговоре своими мародерскими действиями.