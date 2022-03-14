Моргенштерн представил песню о войне в Украине с голосом одесситки

Российский рэпер призывает к миру между странами.

Прямо виновников происходящего в Украине военного конфликта рэпер не называет

Алишер Моргенштерн, прославившийся своими скандальными фразами и действиями, затронул тему военного вторжения своей страны в Украину. Артист подтвердил, что санкции, введенные против РФ, действуют. Караты, мол, стали в два раза дороже, а "большие дяди отправят на бойню".

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Новая песня и клип получили название "12". В начале видео – обращение украинского журналиста и ведущего Дмитрия Гордона к российским военным. В конце – разговор матери Владислава Палагина, одесского музыканта, с которым сотрудничает Моргенштерн:

"Сынулечка, ну, да, у нас тут, прям у нас, утром крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то тикать, а потом вернулись на место. Молча сидим, в погребе бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик, не волнуйся".

Также финал музыкального клипа включает текст:

"Он – украинец. Я – русский. Мы делаем музыку вместе. Для всего мира. Мы хотим мира. Мы хотим дружбы".

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Ранее сообщалось, что Канье Уэст выразил поддержку украинцам голубем мира в переписке с грузинским дизайнером Демной Гвасалией. Последний прислал рэперу изображение флага Украины.