BOTASHE представила трек ПНХ, аккумулировав в нем эмоции украинцев

Украинская группа использовала в клипе кадры, снятые в Украине с 24 декабря 2022 года.

"Этот трек кратко описывает нашу позицию и наше настроение", – подписан ролик на Ютюбе

Коллектив BOTASHE представил набирающий популярность трек, названием которого служит часть известного выражения – "ПНХ".

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В начале двухминутных песни и ролика сообщается о "военном русском корабле" и том, куда ему рекомендуют пойти. Потом – кадры "визита" россармии в города Украины, страшные разрушения войны, полеты истребителей, видео с российскими пленными, пропагандистами и даже Николаем Басковым, который поддержал путинскую "спецоперацию".

"Этот трек кратко описывает нашу позицию и наше настроение. Боевого духа братикам, кто на передовой! Искренние соболезнования всем потерям и силы тем, кому труднее всего. Мы однозначно победим! С нами Бог и ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!!!" – сказано в описании к треку.

Внимание: в видео присутствует ненормативная лексика.

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Ранее мы писали о том, что Святослав Вакарчук спел на улице в Одессе у памятника Дюку. Артист исполнил под гитару композицию "Човен".