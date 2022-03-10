АфишаАфиша

BOTASHE представила трек ПНХ, аккумулировав в нем эмоции украинцев

Украинская группа использовала в клипе кадры, снятые в Украине с 24 декабря 2022 года.

Автор: Дмитрий Сыч
BOTASHE представила трек ПНХ, аккумулировав в нем эмоции украинцев
"Этот трек кратко описывает нашу позицию и наше настроение", – подписан ролик на Ютюбе
youtube BOTASHE

Коллектив BOTASHE представил набирающий популярность трек, названием которого служит часть известного выражения – "ПНХ".  

Читай также: Борис Гребенщиков назвал войну в Украине позором России

В начале двухминутных песни и ролика сообщается о "военном русском корабле" и том, куда ему рекомендуют пойти. Потом – кадры "визита" россармии в города Украины, страшные разрушения войны, полеты истребителей, видео с российскими пленными, пропагандистами и даже Николаем Басковым, который поддержал путинскую "спецоперацию".

"Этот трек кратко описывает нашу позицию и наше настроение. Боевого духа братикам, кто на передовой! Искренние соболезнования всем потерям и силы тем, кому труднее всего. Мы однозначно победим! С нами Бог и ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!!!" – сказано в описании к треку.

Внимание: в видео присутствует ненормативная лексика.

Читай также: Путин породил ненависть между украинцами и россиянами – Макаревич

Ранее мы писали о том, что Святослав Вакарчук спел на улице в Одессе у памятника Дюку. Артист исполнил под гитару композицию "Човен".

Читайте нас в Google.News
Теги:
клип, Украина-Россия, песня, военный конфликт

Статьи по теме

Полякова рассказала о разнице между "московским карликом" и украинцами
Полякова рассказала о разнице между "московским карликом" и украинцами
Комаровский ответил, есть ли в Украине бактериологическое оружие
Комаровский ответил, есть ли в Украине бактериологическое оружие
"Бездомная" Кароль объяснила решение спешно выехать в Польшу
"Бездомная" Кароль объяснила решение спешно выехать в Польшу
Звезда Игры престолов поддержала Украину
Звезда Игры престолов поддержала Украину
Украинские аниматоры объяснили детям события в стране – мультфильм
Украинские аниматоры объяснили детям события в стране – мультфильм
Семен Слепаков вылетел из России
Семен Слепаков вылетел из России

Допомогти журналістам

Личность дня

Исполнилось 208 лет со дня рождения Тараса Шевченко – мощные стихи

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK