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На похороны Куравлева практически никто не пришел

Российский актер умер 30 января в возрасте 85 лет.

Автор: Шапарь Анастасия
На похороны Куравлева практически никто не пришел
Леонид Куравлев в сериале "Афоня".
kino-teatr.ru

Российский актер Леонид Куравлев умер 30 января в больнице. На 1 февраля назначили прощание с актером, а также захоронение на Троекуровском кладбище. Хоть и по слухам говорили, что будут пускать только "своих", попасть на прощание могли кто-угодно. Однако проститься с Куравлевым практически никто не пришел. Об этом сообщает "КП".

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Как сообщают СМИ, пришло попрощаться около 60 человек, из которых большая часть - это пресса, телевизионщики. Пару-тройку поклонников, семья и три представителя кино - Евгений Герасимов, Сергей Степанченко, Дмитрий Харатьян. Хотя, на сайте Союза кинематографистов было объявление о месте и времени прощания, но никто не решился приехать. "КП" отмечает, что даже сотрудники ритуальной службы были в смятении, что не было ни поклонников, ни коллег.

Леонида похоронили рядом с супругой Ниной Васильевной на Троекуровском кладбище. Покойные супруги были вместе со школы. 

Леонид похоронен рядом с супругой.
Леонид похоронен рядом с супругой.
kino-teatr.ru

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Стоит отметить, что в картотеке Куравлева более 200 фильмов, среди которых кинохиты "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Золотой теленок", "Живет такой парень" и другие.

Актера не стало 30 января 2022 года из-за осложнений пневмонии. Куравлеву было 85 лет. Последние полгода актер жил в пансионате для престарелых, где ему помогали с деменцией, откуда его доставили в больницу с поражением легких.

Ранее мы писали, что в СМИ просочился слух о том, что Леонида Куравлева не на что хоронить. Сын актера Василий отреагировал на эти новости, а также опроверг, что дети актера с ним не общались.

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Теги:
Леонид Куравлев, похороны

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