Умер актер Леонид Куравлев: Сын отреагировал на слухи, что отца не на что хоронить

Леонид Куравлев ранее заявлял, что не общается с семьей.

Автор: Шапарь Анастасия

Актер Леонид Куравлев умер 30 января. Мужчина болел ковидом и был госпитализирован в начале января в коронавирусную больницу "Коммунарка" с пневмонией. Там ему сделали операцию на желудке и диагностировали поражение головного мозга, которое оказалось неизлечимым. После этого актер был переведен в хоспис имени Миллионщиковой, где он провел последние дни своей жизни. Ему было 85 лет.

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Известно, что прощание с Леонидом Куравлевым пройдет 1 февраля в 11 часов в ЦКБ. Похороны состоятся в тот же день в 13 часов на Троекуровском кладбище. Актера похоронят рядом с супругой Ниной Васильевной. Однако в СМИ просочились слухи, что Куравлева не на что хоронить. Сын Куравлева Василий опроверг эту информацию "КП".

"Это неправда и ерунда какая-то. К сожалению, в последние дни про нашу семью написали много неправды. Мы не нуждаемся в помощи, со всеми заботами справимся," - прокомментировал Куравлев-младший.

Куравлеву было 85 лет. kino-teatr.ru

Стоит отметить, что ранее писали в СМИ, что покойный актер оказался в доме престарелых по своей инициативе, так как с семьей не общался. Сын Куравлева поведал, что никакого разлада не было. И он, и его сестра Екатерина общались с отцом.

"Мы – его любимые дети. А то, что отец оказался в последний год жизни в тех заведениях, о которых писали СМИ, было вызвано предписаниями врачей и его диагнозами. Было нереально в той ситуации держать отца дома. Поэтому ставить нам это в вину несправедливо и нечестно," - поведал Василий.

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Также Василий Куравлев отметил, что отец не смог бы прожить без надлежащей врачебной помощи дома.

"В больнице не было средств вылечить все его болезни. Нам сказали: хоспис – единственное решение. Действительно там его поддерживали, как могли. Не ограничивали и нас в возможности его навещать. Мы были рядом до последнего его вздоха," - поделился сын актера.

Стоит отметить, что Куравлев был отправлен детьми в дом престарелых в августе 2021 года. По их словам, Леониду было очень тоскливо без жены, отчего он перестал выходить из дома, и они не могли своими силами помочь ему справиться.

Ранее мы писали, как Куравлев оказался в доме престарелых. Врач заведения объяснил, как покойный актер поддерживал связь с родственниками и как к ним относился.