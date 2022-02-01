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Гордон показал, как выглядел в 18 лет

Дмитрий поздравил архивным снимком Льва Лещенка с днем рождения.

Автор: Шапарь Анастасия
Гордон показал, как выглядел в 18 лет
Дмитрий Гордон часто радует архивными снимками.
instagram gordondmytro

Украинский ведущий Дмитрий Гордон поздравил российского музыканта Льва Лещенко с 80-летием. Журналист сделал это с помощью архивного снимка, на котором показал, как выглядел в 18 лет. Фото в Инстаграме Дмитрия датируется 1985 годом.

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Дмитрий отметил, что этот совместный снимок вызывает в нем ностальгические чувства. На фото молодой журналист, который тогда носил густые черные волосы, рядом с маэстро сцены. Гордон поздравил Лещенко с юбилеем, а также лаконично описал свое ощущение при взгляде на архивное фото.

"Льву Лещенко сегодня 80 лет, а это 1985 год и мне 18. Впереди и у меня, и у маэстро целая жизнь, "полная надежд людских дорога". Дорогой Лев Валерьянович, с юбилеем, будьте здоровы и счастливы!", - подписал фото Дмитрий.

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Стоит отметить, что подписчики Гордона, как всегда, сразились в юморе в комментариях: "Зеленский с фанатом", "Волосы на месте", "Ох и волос сколько", "Дмитрий, сколько Лещенко Вам заплатил, что бы с Вами сфоткаться?", "Дмитрий, у волос не получилась жизнь полная надежд?", "Дмитрий, вы вообще не постарели, скажите честно, вы вампир?".

Ранее мы писали, что супруга Гордона похвасталась растяжкой. Алеся Бацман показала фрагменты домашней тренировки, где показала свои умения в стретчинге.

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Теги:
Дмитрий Гордон, архивные снимки, Лев Лещенко, день рождение звезды

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