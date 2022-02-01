Гордон показал, как выглядел в 18 лет

Дмитрий поздравил архивным снимком Льва Лещенка с днем рождения.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский ведущий Дмитрий Гордон поздравил российского музыканта Льва Лещенко с 80-летием. Журналист сделал это с помощью архивного снимка, на котором показал, как выглядел в 18 лет. Фото в Инстаграме Дмитрия датируется 1985 годом.

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Дмитрий отметил, что этот совместный снимок вызывает в нем ностальгические чувства. На фото молодой журналист, который тогда носил густые черные волосы, рядом с маэстро сцены. Гордон поздравил Лещенко с юбилеем, а также лаконично описал свое ощущение при взгляде на архивное фото.

"Льву Лещенко сегодня 80 лет, а это 1985 год и мне 18. Впереди и у меня, и у маэстро целая жизнь, "полная надежд людских дорога". Дорогой Лев Валерьянович, с юбилеем, будьте здоровы и счастливы!", - подписал фото Дмитрий.

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Стоит отметить, что подписчики Гордона, как всегда, сразились в юморе в комментариях: "Зеленский с фанатом", "Волосы на месте", "Ох и волос сколько", "Дмитрий, сколько Лещенко Вам заплатил, что бы с Вами сфоткаться?", "Дмитрий, у волос не получилась жизнь полная надежд?", "Дмитрий, вы вообще не постарели, скажите честно, вы вампир?".

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