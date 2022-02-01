Эктор Хименес-Браво раскритиковал онлайн-курсы

Сейчас в Инстаграме практически каждый блогер пытается продать свой курс, который не всегда вызывает позитивную реакцию общества.

Автор: Шапарь Анастасия

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво решил поднять тему, как онлайн-курсы в Интернете. Судья кулинарного шоу раскритиковал их, а также подметил, что должно быть в качественном курсе. Подписчики поблагодарили Эктора, что мужчина поднял эту тему на большую аудиторию.

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В своем посте Хименес-Браво отметил, что в Интернете распространились бесполезные онлайн-курсы, к которым не все создатели относятся ответственно.

"Нужен сам материал — можно воспользоваться Youtube. Общий чат — загнать туда всех, кто поверил экспертности. Открытый счет, чтобы заходили деньги. Ничего не забыл? Дальше конвейер работает, информация (неважно, какая) льется в уши людям, пока вы едите в дорогих ресторанах и уже покупаете последний смартфон," - описал большинство современных курсов Эктор.

Эктор поведал, из чего должен состоять качественный онлайн-курс. instagram hectorjimenezbravo

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В противовес обвинениям блогерам, которые хотят легких денег, Эктор отметил пункты, которые должны быть составляющими качественного курса, по его мнению.

"Опыт лектора: у вас не должно оставаться сомнений, что он профессионально владеет навыками и уже давно зарабатывает на том, чему учит. Практика: на этом курсе должен быть раздел, где вы отточите полученные навыки в настоящей жизни. С победами и ошибками. Кураторство: по идее всю информацию можно взять в интернете, самостоятельно выучить и применить. Но профессиональное обучение — ускоряет процесс усваивания информации, делает это качественно. Вам всегда есть к кому пойти спросить, получить обратную связь и вовремя скорректировать процесс. Более того, вы напрямую получаете ценный опыт," - отметил о позитивных пунктах, которые должны быть в курсе, Хименес-Браво.

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К слову, свой пост Эктор посвятил некой девочке-блогерше, которой 21 год. Шеф-повар не назвал ее имени, однако отметил, что не стоит ставить крест на всех онлайн-курсах: "Или это все субъективно, и можно просто "прослушать" уроки и не взять ничего полезного?".

В комментариях поклонники поблагодарили Эктора, что он поднял тему курсов, которую сейчас пытаются разоблачить многие лидеры мыслей: "Спасибо, что подняли эту болезненную тему", "Спасибо, что раскрыли нашу проблему. И написали, как подходить к выбору курсов и на что обращать внимание", "Актуальный вопрос. Но люди как -то массово "поглощают" все, что дают и за большие деньги. Что это?", "Все всегда субъективно. А вот "прослушать" можно и на хороших курсах, все зависит от того, зачем человек туда пришел".

Ранее мы писали, что после интервью Собчак с главной представительницей онлайн-курсов Еленой Блиновской люди массово заговорили о бесполезности подобных курсов. Ведь общество не понимает, как девушка, обучающая "ресурсу со Вселенной", может грозиться плюнуть "в рожу" Ксении.