Что делать, если при насморке не действуют капли – ответ Комаровского

Евгений Комаровский объяснил разницу между болезнью и симптомом. Еще педиатр посоветовал, что делать, если насморк долго не проходит.

Насморк – не болезнь, а симптом

У врача-педиатра доктора Комаровского подписчики поинтересовались: как лечить насморк у ребенка, если капли не помогают.

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Прежде всего, сказал медик, нужно знать, о каком именно насморке идет речь. По словам Комаровского, насморк – это симптом.

"Из носа текут сопли. Или нос заложен. Это – называется словом "насморк". Как вы собрались его лечить, если насморк – это не болезнь, это – симптом".

Медик продолжил: первое, что нужно сделать при насморке – поставить диагноз. Насморк может быть:

инфекционный (вирусная инфекция, некоторые бактериальные)

проявлением аллергического заболевания

реакцией на параметры воздуха (сухость, избыток пыли или табачного дыма)

проявлением черепно-мозговой травмы

Прежде, чем использовать капли, нужно обратиться к врачу, настаивает Комаровский. Профессионал сможет поставить верный диагноз (определит причину насморка). Далее эскулап привел несколько примеров болезней, при которых появляется насморк. А также способы противодействия этим недугам:

острый аллергический ринит – поиск источника аллергии, изменение параметров окружающей среды, противоаллергические лекарства

острая респираторная вирусная инфекция – насморк надо перетерпеть 5-7 дней, закапывая нос солеными каплями, поддерживая оптимальные параметры температуры и влажности воздуха

хронический аденоидит – врач удаляет аденоиды

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Сперва симптом, подчеркнул Комаровский, нужно превратить в диагноз. А уже с диагнозом, мол, задавать правильные вопросы.

Напомним о том, что доктор Комаровский посоветовал делать при переохлаждении. Растирать замерзшую кожу, например, нельзя.