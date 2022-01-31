Гороскоп на февраль от Павла Глобы: кому деньги, а кому проблемы

Астрологический прогноз на февраль 2022 года от известного астролога Павла Глобы.

Близнецам повезет в бизнесе, а Ракам – в любви

Известный астролог поведал, что именно звезды и планеты принесут всем знакам зодиака в новом зимнем месяце. Согласно прогнозу Павла Глобы, опубликованному на ресурсе Limon, февраль 2022 войдет в свои права с новолуния. Уже с 4 числа Меркурий начнет свое прямое движение. Это значит, что человечество направит мысли в практическую сторону. Ожидается процветание науки, повышение как индивидуальной, так и коллективной продуктивности.

Первая декада февраля будет сопряжена с творческим подъемом, внутренней гармонией, уверенностью и спокойствием.

Однако вторая часть месяца познает на себе влияние полнолуния. В быт вернутся тревоги и повышенный эмоциональный тон.

Гороскоп Павла Глобы на февраль 2022 для Овнов

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Люди, находящиеся под этим знаком, смогут осуществить все свои идеи и достигнуть хороших результатов. В конце месяца, правда, они почувствуют себя уставшими. Астролог напоминает им о необходимости отдыха, без которого не избежать перегорания.

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Гороскоп Павла Глобы на февраль 2022 для Тельцов

Представителям данного знака необходима осторожность в амурной сфере. В частности, в феврале им лучше не знакомиться. Ведь не исключен риск встречи с мошенниками или людьми, которые могут заразить Тельцов своим негативными настроением.

Гороскоп Павла Глобы на февраль 2022 для Близнецов

Этот знак зодиака будет почивать на финансовых лаврах. Близнецы-предприниматели увеличат свой доход, обзаведутся верными партнерами, подпишут выгодные сделки.

Гороскоп Павла Глобы на февраль 2022 для Раков

Второй месяц 2022 года запомнится Ракам свершениями в любовной сфере. Самое время уделить внимание личной жизни. Лучше всего амурный успех почувствуют одинокие представители знака.

Гороскоп Павла Глобы на февраль 2022 для Львов

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Удача озарит своей улыбкой и Львов. Люди этого знака выберут правильное направления движения для достижения наилучших результатов. Перед ними раскроются возможности, о которых прежде можно было только мечтать.

Гороскоп Павла Глобы на февраль 2022 для Дев

Интуиция и еще раз интуиция – вот главная формула успеха для Дев в феврале. Внутренний голос подскажет, на что обратить внимание. Лучше рациональных размышлений, которые зачастую будут заводить в информационные дебри.

Гороскоп Павла Глобы на февраль 2022 для Весов

У Весов ожидаются серьезные жизненные изменения. Звездочет рекомендует им прислушиваться к старшим родственникам. Их советы во многом помогут.

Гороскоп Павла Глобы на февраль 2022 для Скорпионов

Скорпионы увидят, как меняется их личная жизнь. Свободным представителям знака светят интересные знакомства, одно из которых может перерасти в крепкие отношения.

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Гороскоп Павла Глобы на февраль 2022 для Стрельцов

Активная плодотворная работа – вот на что, уверен Глоба, следует нацелиться Стрельцам в феврале. Люди знака будут загружены решением невероятного количества задач.

Гороскоп Павла Глобы на февраль 2022 для Козерогов

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Козерогам стоит быть осторожнее со своими нагрузками. Взваливание на плечи непосильны нош может привести к выгоранию. Лучше делать немного, но более спокойно. Двигаться короткими шагами.

Гороскоп Павла Глобы на февраль 2022 для Водолеев

Последовательность – вот к чему надобно стремиться Водолеям в феврале. Заранее составленные планы действий и четкое их соблюдение поможет справиться с трудными моментами и двигаться у цели.

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Гороскоп Павла Глобы на февраль 2022 для Рыб

Февраль – не тот месяц, когда Рыбам рекомендуется решать новые задачи. А вот их намерение разобраться со старыми вопросами очень даже приветствуется звездами и планетами. Тем Рыбам, у которых есть возможность отдохнуть, астролог советует взять отпуск и провести его с близким человеком.

Ранее мы писали об еще одном гороскопе на февраль от других астрологов. Можно сравнить, в чем предсказания разных экспертов совпадают, а в чем – отличаются.