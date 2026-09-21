Автор: Сайко Леся

5 знаков зодиака, которых ждёт идеальная неделя с 21 по 27 сентября 2026 года

Наступающая неделя обещает быть вдохновляющей, романтичной и наполненной новыми социальными возможностями. Мы постепенно выходим из своей «ракушки», расширяем круг общения и заводим новых друзей. Переход Солнца в знак Весов и Полнолуние в Овне помогут научиться добавлять больше любви и гармонии в повседневность, проявлять дипломатию и ценить себя.

Астрологи выделяют пять знаков зодиака, чьи гороскопы на этой неделе будут самыми благоприятными.

Овен

Полнолуние в вашем знаке станет важной точкой перезагрузки. Пришло время отпустить то, что больше не приносит пользы, простить себе прошлые ошибки и проявить к себе заботу. Эта лунация символизирует одновременно завершение старого этапа и старт нового, даруя уверенность в себе.

С переходом Солнца в знак Весов во вторник вам стоит сделать акцент на мягкости и гибкости. Не поддавайтесь сиюминутному гневу, решайте любые вопросы мирным путем. Терпение и подбор правильных слов помогут обрести верных сторонников и укрепить личные границы.

Телец

Сезон Весов, находящихся под управлением Венеры (как и ваш знак), принесет вам ощутимые бонусы. Это прекрасный период для того, чтобы улучшить привычный распорядок дня, обновить формат отношений или завязать романтические знакомства.

Полнолуние в Овне наделит вас авторитетом и внутренней силой в профессиональной сфере. Возможно, вам предстоит взять на себя новые обязанности. Главное правило успеха на этой неделе — оставаться справедливыми и уметь слушать мнение окружающих.

Близнецы

Вас ждет неделя, полная духа приключений и вдохновения! Солнце в Весах наполняет атмосферу романтикой и дает отличный импульс для любых творческих проектов.

Полнолуние в Овне поможет раскрыть скрытые таланты и смелее выражать свою индивидуальность. Полезно обратиться за советом к наставникам или старшим коллегам — их обратная связь поможет успешно стартовать в новом направлении. Не спешите, прорабатывайте детали качественно, даже если энергии недели подталкивают к спонтанным решениям.

Весы

Поздравляем, наступает ваше время! С переходом Солнца в ваш знак начинается период, когда ваши лучшие качества окажутся в центре внимания. Окружающие будут тянуться к вам, а вы сможете с легкостью выстраивать глубокие и гармоничные связи.

Полнолуние в сочетании с влиянием Сатурна научит вас проявлять смелость и задействовать энергию Овна. Поставьте свои интересы на первое место, заявляйте о себе и не бойтесь принимать решительные шаги. Это отличный момент, чтобы показать миру, кто вы есть на самом деле.

Водолей

Если в последнее время вы ощущали застой, энергия этой недели поможет сдвинуться с мертвой точки. Солнце в Весах направит ваше внимание на будущее, амбициозные планы и долгосрочные цели.

Полнолуние в Овне предложит заглянуть внутрь себя и заново оценить собственные достоинства. Вы выходите на передний план: ждите приглашений на интересные мероприятия и предложения о сотрудничестве. Для воздушных знаков наступает динамичное и очень перспективное время!