"Мистер Биг" обвиняется в двух изнасилованиях

Сразу две девушки обвинили Криса Нота в действиях, произошедших в 2004 и в 2015 годах.

Автор: Шапарь Анастасия

Звезда "Секса в большом городе" Крис Нот, он же Мистер Биг, пострадал не только в первой серии продолжения сериала, но и в реальной жизни. Неожиданно на актера подали два заявления, где говорится об изнасиловании - в 2004 и в 2015 годах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Как сообщает издание, ссылаясь на собственное расследование, одна женщина сообщила о надругательствах в 2004 году. Она работала в фирме, где Крис был клиентом. Девушка утверждает, что актер флиртовал с ней, а однажды пригласил домой. В доме он тут же начал к ней приставать: начал с поцелуя, после повалил на кровать и изнасиловал.

Крис Нот отрицает обвинения женщин. instagram voguegreece

Вторая девушка поведала об истории, что произошла в 2015 году в Нью-Йорке. Тогда она работала официанткой в ночном клубе, а Крис Нот тоже с ней флиртовал. После он пригласил девушку к себе домой, где якобы изнасиловал.

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Сам актер опровергает данные обвинения. Крис Нот заявил, что это все ошибка и ложь, так как у них все произошло по обоюдному согласию. Стоит отметить, что в Голливуде такие обвинения не проходят бесследно для карьеры. Бренд Peneton, на тренажере которого умер Мистер Биг, а после "воскрес" в их рекламе - уже удалил ролик с Крисом.

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