Китайский Новый год - дата, выходные, традиции и приметы

Китайский Новый год в 2022 году начинается 1 февраля. В связи с этим ввели официальные выходные - с 31 января по 6 февраля.

Автор: Шапарь Анастасия

Китайцы отмечают Новый год по собственным традициям, отличным от привычных мировых тенденций праздника. При этом, жители Поднебесной встретят 1 февраля не 2022 года, а 4720. О том, какие обычаи, символы существуют в Китайский Новый год, почему ежегодно дата празднования меняется - читайте в материале bigmir.net.

Как называется и что символизирует Китайский Новый год 2022

Китайский Новый год 2022 будет проходить под эгидой символа Тигра, который символизирует комбинацию, повторяющуюся раз в 60 лет. Народ Поднебесной связывает торжество с праздником Весны и поводом собраться всей семьей. Китайцы ценят свой Новый год и также, как и мы, считают его одним из главных праздников.

Иллюстративное фото Getty Images

Иллюстративное фото Getty Images

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Стоит отметить, что ежегодно дата празднования разная. Страна опирается в выборе даты на второе новолуние после зимнего солнцестояния. В 2022 году это случится 1 февраля 2022 года в 00:03 по киевскому времени. Для Китая это будет 4720 год, вместо привычного для мира 2022-го.

Символ 2022 года

В 2022 году символ Китайского Нового Года - это Тигр. Также символом становится определенный его цвет и стихия. Для этого Нового года стихия - Вода, а цвет - черный.

Как празднуют Новый год в Китае

В Киеве ежегодно соблюдаются традиции и обычаи, которые разделены на недели. За неделю до Нового года начинаются генеральные уборки дома и на работе, магазины переполнены из-за глобального шоппинга. Китайцы украшают двери парными надписями на красной бумаге с пожеланиями добра и счастья, их называют «куплетами», также развешивают красных фонарики.

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В канун Нового года семья собирается за столом, детям преподносят красные конверты Хунбао, где лежат деньги (подарок означает удачу). Никто не ложится спать.

Когда Новый год наступает, по всему Китаю запускаются фейерверки, китайцы посещают друзей и родственников.

Иллюстративное фото Getty Images

Иллюстративное фото Getty Images

Последующие 5 дней после наступления Нового года всеобщие выходные, китайцы продолжают ходить в гости, ездят загород к близким и друзьям.

На 6 день часть населения выходит на работу.

На 15 день - Праздник Фонарей. К этому дню китайцы уже возвращаются полностью к рабочему ритму.

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Китайский Новый год - традиции и суеверия

Китайцы - консервативный народ, который чтит и соблюдает традиции из года в год. Из пожеланий, главное, что можно услышать - это хорошего урожая, успешной карьеры и финансового успеха. Главным блюдом стола обязательно будет рыба, которая созвучна с избытком. Жители Поднебесной уверены, что блюда из рыбы обязательно принесут им в новом году финансы и удачу. Также, накануне они всей семьей лепят традиционные пельмени, что также является одним из главных блюд.

Из примет, китайцы не дают и не занимают деньги накануне, первые 3 дня после Нового года они не убираются и не моют голову, так как может смыть удачу. Также боятся плачущих детей, что может позвать горе в дом. Поэтому, стараются успокаивать детей быстро и сразу.

Иллюстративное фото Getty Images

Китайский Новый Год в 2022 году - прекрасная возможность окунуться в традиции Поднебесной. Если карантин не застанет на следующую зиму врасплох, это может стать хорошей возможностью поехать на «китайские каникулы» в феврале и узнать побольше о такой стране, как Китайская Народная Республика.

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