Киркорову запрещен въезд в Украину – блогер

Бывший муж Пугачевой ранее уже попадал в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности нашей страны.

Филипп Киркоров не сможет законно пересекать границу Украины. О том, что певцу запретили въезд в нашу страну, сообщил у себя в Фейсбуке блогер Олег Стефаник. Последний обратился в СБУ с просьбой поместить имя исполнителя в черный список.

"Что, друзья, моя первая победа над маленькой Россией. Служба безопасности Украины запретила на 3 года въезд в Украину Филиппу Киркорову", – поведал Стефаник, подкрепив свои слова фотокопией ответа силовиков на его обращение.

фейсбук-блог Олега Стефаника

фейсбук-блог Олега Стефаника

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Как отметил блогер, 29 июня он отправил с помощью электронной почты письмо государственному органу специального назначения с правоохранительными функциями. В нем Олег потребовал побыстрее включить Бедросовича в черный список, аргументировав это концертами Киркорова в похищенном Россией Крыму и его высказыванием в 2017 году, что Крым – российский.

фейсбук-блог Олега Стефаника

Филиппу Киркорову быть в черном списке не впервой. Ранее его имя уже красовалось в перечне (с 22 июня 2021-го), но потом (на третий день) оттуда внезапно исчезло. Российский исполнитель неоднократно выступал в поддержку режима своей страны и действий против оппозиционеров (подпевал силовому разгону акций в поддержку Навального и называл Путина "лучшим президентом").

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Ранее сообщалось о том, что в Киеве были замечены двойники Моргенштерна и Тимати.