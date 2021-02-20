Украинцы пекли в сию дату булочки в виде птиц, а древние египтяне построили в соответствии с весенним равноденствием Большой сфинкс.

День весеннего равноденствия является важной вехой в смене сезонов, а также астрономическим началом весны. Весной день становится длиннее, а ночь – короче. Но с датой в календаре связаны не только астрономические наблюдения. Наши предки и вообще люди во всем мире издавна уделяли ей особое внимание. Почему – об этом ниже.

Когда день весеннего равноденствия 2021

В этом году весеннее равноденствие выпадает на субботу 20 марта, 11:37 по киевскому времени.

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Вся суть уникального природного явления сводится к астрономическим процессам. А точнее – к движению Солнца и Земли. В равноденствие во всех странах мира ночь и день становятся почти одинаковыми по своей продолжительности.

С астрономической точки зрения, именно этот день в календаре можно считать началом весны. Каждый год дата весеннего равноденствия смещается. Это связанно с промежутком между весенним и осенним равноденствиями. Он исчисляется в пределах 365,24 солнечных суток. Именно колебания цифр после запятой в вышеупомянутом числе обусловливает постепенное смещение даты к тому дню, когда темнота и свет в сутках становятся равными.

День весеннего равноденствия означает то (по астрономическим данным), что наша планета будет расположена под таким углом к Солнцу, что его лучи будут спускаться прямо на экватор.

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День весеннего равноденствия в Украине и других разных странах

Наши предки наделяли весеннее равноденствие мистическим смыслом. По давним верованиям, в сию дату с приходом весны не только день уравнивался с ночью, но и весь мир, природа, пыталась отыскать баланс между светом и тьмой.

Славяне в период равноденствия весной праздновали Сороки. На Руси верили, что к равноденствию прилетает 40 птиц, и первые среди них – жаворонки. Они считались символом праздника. Поэтому в день весеннего равноденствия пекли булочки в виде птиц и угощали ими гостей. Ночью спать не ложились: надеясь услышать треск льда, который связывали с тем, что "год ломается".

Википедия

В Украине и Беларуси считали, что в этот день первые птицы возвращаются из Вырия – мифической страны, которая находится на теплом море на западе Земли, и в которой зимуют птицы и змеи. Согласно славянским верованиям, птицы и змеи являлись воплощением душ умерших.

День равноденствия в странах Азии связан с персидским Новым годом – Наврузом. Он является одним из древнейших праздников в истории человечества. По информации историков, празднику более 3000 лет.

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Посвященный дню весеннего равноденствия Навруз символизирует завершение зимы и начало весны, обновление всего живого, старт очередного земледельческого цикла, когда крестьяне готовят землю к посевной.

Древние египтяне возвели Большой сфинкс так, что его глаза нацелены точно на место восхода Солнца в день весеннего равноденствия.

Что можно и нельзя делать в день весеннего равноденствия

В день весеннего равноденствия стоит заняться уборкой дома. Это полезно с точки зрения гигиенической, а кто верит – и энергетической. Есть мнение, что в этот день нужно избавляться от негативных мыслей и эмоций. Также желательно очиститься физически: принять душ/ванну.

В этот день воспрещается заниматься выяснением отношений, злиться. Такие действия могут кардинально сказаться на отношениях. Дата издавна воспринималась как радостная, ведь пробуждалась природа, а с ней – и люди. Поэтому ни в коем случае нельзя печалиться, скучать, унывать. Считается, что чем радостнее вы будете в этот день, тем веселее проведете год.

День весеннего равноденствия: Приметы

По давним наблюдениям, какая погода на равноденствие – такими и все последующие сорок дней будут. Многие поколения людей следили за природой и погодой. И вправду замечено: если 20 марта наблюдается тепло, то ночные заморозки больше не побеспокоят.

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Ну а если погода отмечается пасмурностью и прохладой, то на протяжении следующих сорока суток в любую ночь могут появиться заморозки. При этом неважно, какая погода будет в это время днем, поскольку ночь все равно окажется холодной.

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