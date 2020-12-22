9-летний влогер третий год – самый высокооплачиваемый на YouTube

Заработанная им сумма исчисляется десятками миллионов.

Райан в серьезном бизнесе с самого нежного возраста

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Всего в 4 года техасский мальчик по имени Райан Каджи прославился на весь мир. В этом ему помогла распаковка игрушек на камеру. Видео того, как малыш занимается обычным делом, покорило YouTube, о чем говорит свыше миллиарда просмотров.

Канал ребенка под названием "Мир Райана" привлек внимание, чем решили воспользоваться родители Каджи. Те подписали партнерские договора и открыли продюсерскую компанию. Теперь с Райаном связана его линия товаров, шоу на детских каналах и прочие проекты. В 2020-м доход мальца оценили в 29,5 миллиона долларов.

Подсчет "Forbes", охвативший период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020-го, также позволит выделить других влогеров. При этом внимание обращалось именно на ютюберов. Точнее, которым этой видеохостинг приносит главный доход.

Второе место занял Джимми "Mr. Beast" Дональдсон с 24 миллионами. Видео парня – это коктейль трюков и юмора. Третья позицию с 23 миллионами заняла группа друзей Dude Perfect, сосредоточенная на развлекательных видео.

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Ранее сообщалось о том, что на видеохостнге наиболее активно просматривали в Украине.