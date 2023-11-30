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Что слушали украинцы в YouTube Music в 2023 году: ТОП-10 самых популярных видео

Песня какого исполнителя на вершине рейтинга

Автор: Коваленко Наталья
Что слушали украинцы в YouTube Music в 2023 году: ТОП-10 самых популярных видео
Что слушали украинцы в YouTube Music в 2023 году: ТОП-10 самых популярных видео
freepik.com

Популярный сервис потокового аудио YouTube Music начал публиковать собственные музыкальные итоги года. В частности, уже известно, какие песни стали самыми популярными в мире, и какие треки лидируют по прослушиваниям в Украине.

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ТОП-100 музыкальных видео в Украине возглавляет хит «Покохай мене‎» исполнителей 100лиця и Chico. На втором месте певец YAKTAK и его композиция «Уночі». В тройку лидеров также попал хит артистки Klavdia Petrivna «Знайди мене».

ТОП-10 списка самых популярных музыкальных видео 2023 года в Украине выглядит так:

Топ-100 музыкальных видео – Украина Фото: music.youtube.com
Топ-100 музыкальных видео – Украина Фото: music.youtube.com

В мировом рейтинге лидером 2023 года стал хит Según Quién колумбийского исполнителя Maluma в дуэте с мексиканцем Carin Leon. На втором и третьем местах расположились еще два испаноязычные композиции — EL AMOR DE SU VIDA музыкальных коллективов Grupo Frontera и Grupo Firme и Daqui pra Sempre латиноамериканских артистов Manu и Simone Mendes.

Десятка ТОП-100 самых популярных музыкальных видео в мире:

Топ-100 музыкальных видео в мире Фото: music.youtube.com
Топ-100 музыкальных видео в мире Фото: music.youtube.com

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Теги:
Итоги года, YouTube, шоу-бизнес, Самые популярные песни

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