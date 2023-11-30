Экс-жена Остапчука поделилась новыми подробностями операции по удалению почки
Горняк выбрала дату операции, однако теперь сомневается, нужна ли она
Бывшая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк спустя пять месяцев после разглашения серъезного диагноза, рассказала подписчикам, планирует ли делать операцию. В июне у нотариуса украинские врачи обнаружили гидронефроз четвертой степени, атрофия лоханок левой почки. Позже этот диагноз подтвердили в одной из клиник Австрии и посоветовали удалить орган.
В новом публикации в Инстаграм от 30 ноября Кристина рассекретила, что уже выбрала специалиста в Вене и назначила дату операции, однако после последней консультации начала сомневаться, стоит ли ей соглашаться на хирургическое вмешательство.
Читай также: Умерла актриса «Секса в большом городе» Фрэнсис СтернхагенПо словам юриста, ее новый врач сказал, что она вполне может обойтись и без операции так, как уже давно живет с одной работающей почкой. Но есть большие ризки для жизни, если у нее случится воспаление почек.
«Вчера я еще раз пошла на консультацию к доктору Кристиану, и чтобы выбрать дату операции. И мне еще больше этот врач понравился, потому что он спокойно говорит, что у меня нет показаний делать эту операцию экстренно, и завтра, да и вообще я могу так жить. Ибо давно живу на одной, и ничего не беспокоит! Да, я в группе риска, если какое-то воспаление почек, тогда будет не вау, попаду в больницу экстренного, но никто же не знает, будет или нет...», — написала она.
Горняк добавила, что в будущем планирует стать мамой, но из-за проблем с почкой могут возникнуть усложнения во время беременности. Также ей противопоказаны экстремальные виды спорта и курение.
«Мой основной вопрос, что мне сказали дома, прежде чем я планирую беременность, нужно удалить эту почку. И это моя основная мотивация — почему убрать ее. Но доктор Кристиан не считает, что это как-то влияет на беременность, так если вдруг инфекция при беременности, то да, есть риски, если вовремя не заметить. И это все "если"…. Еще раз подчеркнул, что я абсолютно здоровый человек, что я могу жить как жила, исключить только экстремальный спорт (я не по экстриму), не курить (я не курю) вино пить, как пила могу (счастье не имеет предела) и есть могу тоже все! Раз в полгода проверять кровь и здоровую почку. То есть, удалив ее в моей жизни ничего не изменится, потому что она не несет уже давно никакую функцию, кроме того, что в ней около 400 мл жидкости, не удалив вроде бы тоже, если не произойдет "если"… и все мы ходим под Богом. Я выбрала месяц операции, но теперь у меня куча сомнительных мыслей, делать или нет… Весы вошли в чат!», — поделилась Кристина.
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