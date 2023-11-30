Экс-жена Остапчука поделилась новыми подробностями операции по удалению почки

Горняк выбрала дату операции, однако теперь сомневается, нужна ли она

Автор: Коваленко Наталья

Бывшая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк спустя пять месяцев после разглашения серъезного диагноза, рассказала подписчикам, планирует ли делать операцию. В июне у нотариуса украинские врачи обнаружили гидронефроз четвертой степени, атрофия лоханок левой почки. Позже этот диагноз подтвердили в одной из клиник Австрии и посоветовали удалить орган.

В новом публикации в Инстаграм от 30 ноября Кристина рассекретила, что уже выбрала специалиста в Вене и назначила дату операции, однако после последней консультации начала сомневаться, стоит ли ей соглашаться на хирургическое вмешательство.

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По словам юриста, ее новый врач сказал, что она вполне может обойтись и без операции так, как уже давно живет с одной работающей почкой. Но есть большие ризки для жизни, если у нее случится воспаление почек.

«Вчера я еще раз пошла на консультацию к доктору Кристиану, и чтобы выбрать дату операции. И мне еще больше этот врач понравился, потому что он спокойно говорит, что у меня нет показаний делать эту операцию экстренно, и завтра, да и вообще я могу так жить. Ибо давно живу на одной, и ничего не беспокоит! Да, я в группе риска, если какое-то воспаление почек, тогда будет не вау, попаду в больницу экстренного, но никто же не знает, будет или нет...», — написала она.

Горняк добавила, что в будущем планирует стать мамой, но из-за проблем с почкой могут возникнуть усложнения во время беременности. Также ей противопоказаны экстремальные виды спорта и курение.

«Мой основной вопрос, что мне сказали дома, прежде чем я планирую беременность, нужно удалить эту почку. И это моя основная мотивация — почему убрать ее. Но доктор Кристиан не считает, что это как-то влияет на беременность, так если вдруг инфекция при беременности, то да, есть риски, если вовремя не заметить. И это все "если"…. Еще раз подчеркнул, что я абсолютно здоровый человек, что я могу жить как жила, исключить только экстремальный спорт (я не по экстриму), не курить (я не курю) вино пить, как пила могу (счастье не имеет предела) и есть могу тоже все! Раз в полгода проверять кровь и здоровую почку. То есть, удалив ее в моей жизни ничего не изменится, потому что она не несет уже давно никакую функцию, кроме того, что в ней около 400 мл жидкости, не удалив вроде бы тоже, если не произойдет "если"… и все мы ходим под Богом. Я выбрала месяц операции, но теперь у меня куча сомнительных мыслей, делать или нет… Весы вошли в чат!», — поделилась Кристина.

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