Умерла актриса «Секса в большом городе» Фрэнсис Стернхаген

Она сыграла в сериале свекровь Шарлотты Йорк

Автор: Коваленко Наталья

Ушла из жизни известная американская актриса Фрэнсис Стернхаген. О смерти знаменитости за полтора месяца до 94-летия сообщил ее сын-музыкант Джон Карлин на своей странице в Инстаграм.

По словам близкого родственника Фрэнсис, ее сердце перестало биться вечером в понедельник, 27 ноября. Обладательница премий «Тони» и «Сатурн» умерла в своем доме в штате Нью-Йорк.

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«Она была любима многими. Мне очень повезло, что я смог назвать ее своей мамой, другом, партнером по песням и танцам. Мы были вместе на прошлой неделе, а в понедельник днем поговорили и сказали, как сильно мы любим и скучаем друг по другу. Я собирался сесть на самолет в Лондон, когда узнал об этом, и сейчас нахожусь там. На этих выходных собираюсь исполнить несколько новых песен (одна из которых была вдохновлена ею). Она всегда поощряла мое творчество и получала удовольствие от моего пения. Лети, Фрэнни. Занавес опускается над жизнью, прожитой так богато, страстно, смиренно и щедро», — поделился эмоциями один из наследников Стернхаген.

Фрэнсис Стернхаген была наиболее известной по роли Банни МакДугал — свекрови Шарлотты Йорк в «Сексе в большом городе». Кроме того, ее можно увидеть в таких сериалах и фильмах, как «Ищейка», «Проект Ларами», «Чужбина», «Мизери», «Воспитание Каина», «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» и «Веселая компания».

🌟 Sad news for 'Sex and the City' fans. Frances Sternhagen. She passed away at the age of 93. #FrancesSternhagen #SATC #HollywoodLoss pic.twitter.com/M3sxUQWMpG — Ellie (@EllieV379) November 30, 2023

Фрэнсис была замужем за актером Томасом Карлином, которого пережила на 32 года. В браке у пары родилось шестеро детей — четыре сына и две дочери.

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