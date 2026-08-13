Фронтмен группы Muse Мэтт Беллами подал на развод с моделью Элль Эванс

Пара была в браке 7 лет

Автор: Коваленко Наталья

Солист популярной британской рок-группы Muse Мэтт Беллами официально начал процесс развода со своей женой, моделью Элль Эванс, после семи лет брака. По данным TMZ, музыкант обратился в Высший суд Лос-Анджелеса в среду, 12 августа.

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В иске 48-летний певец указал причиной разрыва «непреодолимые разногласия», а дату окончательного расставания отметил как подлежащую уточнению.

Главной интригой развода стал вопрос опеки над двумя общими детьми супругов — 6-летней дочерью и 2-летним сыном. Беллами просит суд предоставить ему единоличную юридическую и физическую опеку над детьми.

В комментарии для издания Элль заявила, что намерена жестко бороться за опеку. Она добавила, что жизнь в браке с Мэттом стала «невыносимой», а сам разрыв — «ожидаемым и неизбежным шагом».

Беллами отметил, что у них с Эванс есть брачный договор, и просит суд назначить выплату алиментов для бывшей возлюбленной согласно условиям этого соглашения.

О фактическом расставании пара объявила еще в середине 2025 года, когда рокер отметил, что к разрыву привели «крайне неожиданные обстоятельства».

Ранее Мэтт Беллами в течение нескольких лет был обручен с голливудской актрисой Кейт Хадсон, от которой у него также есть общий ребенок.