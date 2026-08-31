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Что нужно делать на огороде и в саду в сентябре

Сентябрь - месяц, когда садовод одновременно наслаждается плодами своего труда и заботится о будущем урожае.

Автор: Мельник Анна
Что нужно делать на огороде и в саду в сентябре
Что нужно делать на огороде и в саду в сентябре
freepik.com

Сентябрь - особенный месяц. Он дарит и богатый урожай, и возможность заложить основу для следующего сезона. В саду и огороде кипит работа: собираем фрукты и овощи, сеем озимые культуры, ухаживаем за деревьями и кустарниками. Что ещё нужно сделать - далее в материале.

Урожай месяца

В сентябре приходит пора массового сбора яблок и груш. Не забудьте проверить падалицу под деревьями - это подсказка, что плоды уже созрели. Зрелое яблоко легко отрывается от ветки, если слегка повернуть плод вверх.

Также в это время собирают последние сливы, сладкую малину и выкапывают картофель. При уборке клубней старайтесь не повредить их и обязательно удалите ботву - так вы снизите риск болезней в будущем.

Посевы и посадки

  • Фрукты: самое время заложить новые грядки клубники - она успеет укорениться до зимы.
  • Овощи: сейте культуры, которые пойдут в зиму и дадут урожай весной: репу, шпинат, зимние салаты, восточные овощи.
  • Лук: посадите на зиму лук-севок.
  • Капуста: рассада весенней капусты, посеянная в августе, готова к высадке. Накройте её сеткой - голуби могут быстро лишить вас урожая.

Совет: если грядка пустует, посейте зелёные удобрения (сидераты) - клевер, райграс. Они сохранят почву питательной и рыхлой, а весной вы сможете перекопать их или накрыть картоном, если практикуете метод «без перекопки».

Садово-огородные работы в сентябре
Садово-огородные работы в сентябре
pinterest

Обрезка и формирование

Завершите подвязку побегов у веерных и шпалерных плодовых деревьев. Сразу после плодоношения обрежьте старые побеги у ежевики и гибридных ягод, а новые подвяжите. Подрежьте чёрную смородину.

Забота о здоровье растений

Внимательно следите за помидорами: из-за неравномерного полива может появиться гниль плодоножки или растрескивание плодов. То же касается и корнеплодов - поливайте регулярно. При уборке картофеля удалите всю ботву - это снизит риск фитофтороза в следующем году.

Общий уход

  • Поддерживайте тяжёлые ветви фруктовых деревьев, чтобы они не сломались под тяжестью урожая.
  • Закажите новые фруктовые саженцы, кусты и клубнику с весенней доставкой - это залог раннего урожая.
  • В огороде обрежьте пожелтевшие стебли спаржи и замульчируйте растения.
  • Продолжайте поливать кабачки и зимнюю тыкву, особенно если стоит сухая погода. Лучше всего использовать дождевую воду.
  • В сентябре в последний раз окучьте сельдерей, чтобы стебли стали нежными и белыми (самоотбеливающиеся сорта можно оставить без этой процедуры).

Ранее мы писали, как правильно сохранить чеснок на зиму: советы.

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Теги:
полезные советы, сентябрь, работа, сад, огород

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