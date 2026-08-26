Как подготовить террасу и внутренний дворик к осени: 8 простых шагов
Несколько продуманных штрихов — и ваша веранда станет самым уютным местом в доме, где захочется проводить как можно больше времени на свежем воздухе.
С наступлением осени вовсе не обязательно прятаться в доме и прятать садовую мебель. Напротив, осенние вечера — лучшее время для отдыха на свежем воздухе: согревающий кофе прохладным утром, душевные посиделки с друзьями, гирлянды, дух уютных праздников и теплый огонь.
Чтобы превратить летнюю террасу в комфортную осеннюю зону отдыха, не нужно полностью менять мебель или тратить много денег. Достаточно небольшой уборки и нескольких согревающих деталей.
1. Проведите генеральную уборку
Начните с чистого листа:
- Сметите опавшую листву и пыль, помойте покрытие террасы.
- Протрите мебель и постирайте чехлы от подушек.
- Спрячьте чисто летние вещи (надувные круги, пляжные полотенца, средства от комаров) в садовые сундуки или органайзеры.
2. Смените палитру текстиля
Пришло время сменить яркие тропические принты и сочный летний текстиль на более глубокие, согревающие оттенки.
- Цвета сезона: терракотовый, оливковый, горчичный, винный, тёмно-синий, глухой бежевый и цвет ржавчины.
- Принты и фактуры: классическая клетка, геометрические и природные мотивы.
3. Обновите растения в кашпо
Отцветшие летники пора заменять. Посадите в контейнеры осенние цветы и растения:
- Хризантемы, астры и вереск;
- Декоративную капусту и острый перец;
- Декоративные злаки и травы.
- Лайфхак: Если новые посадки делать не хочется, просто подрежьте разросшуюся зелень и сгруппируйте горшки по-новому.
4. Добавьте больше мягких пледов
Поставьте рядом со стульями или диванной зоной плетеную корзину с пледами. Вязаные покрывала крупной вязки, легкие стеганые одеяла или классические шерстяные пледы в клетку не только согреют прохладным вечером, но и добавят фактуры интерьеру.
5. Создайте мягкое вечернее освещение
Чтобы продлить вечерние посиделки, добавьте несколько уровней теплого света:
- Развесьте над головой гирлянды с теплым свечением (лампы Эдисона);
- Расставьте на столах и полу устойчивые фонари со свечами;
- Используйте беспроводные настольные лампы.
6. Использование осеннего декора
Небольшие тематические детали помогут создать праздничное настроение:
- Композиции из композиционных тыкв и декоративных кабачков;
- Вазы с сухими колосками пшеницы, ветками с ягодами или шишками;
- Подсвечники и подносы из натурального дерева.
7. Сделайте очаг центром притяжения
Очаг или костровая чаша (файрпит) — главный атрибут осеннего дворика. Переставьте кресла вокруг огня, чтобы обустроить место для жарки маршмеллоу и долгих разговоров.
- Если места мало: Можно использовать компактную настольную биочашу или небольшой переносной камин.
8. Постелите уличный ковер
Ковер поможет зонировать пространство и защитит ноги от холодного пола. Выбирайте практичные уличные модели из полипропилена или циновки с классическим геометрическим или осенним узором.