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Как подготовить террасу и внутренний дворик к осени: 8 простых шагов

Несколько продуманных штрихов — и ваша веранда станет самым уютным местом в доме, где захочется проводить как можно больше времени на свежем воздухе.

Автор: Сайко Леся
Как подготовить террасу и внутренний дворик к осени: 8 простых шагов
Как подготовить террасу и внутренний дворик к осени: 8 простых шагов, magnific.com

С наступлением осени вовсе не обязательно прятаться в доме и прятать садовую мебель. Напротив, осенние вечера — лучшее время для отдыха на свежем воздухе: согревающий кофе прохладным утром, душевные посиделки с друзьями, гирлянды, дух уютных праздников и теплый огонь.

Чтобы превратить летнюю террасу в комфортную осеннюю зону отдыха, не нужно полностью менять мебель или тратить много денег. Достаточно небольшой уборки и нескольких согревающих деталей.

1. Проведите генеральную уборку

Начните с чистого листа:

  • Сметите опавшую листву и пыль, помойте покрытие террасы.
  • Протрите мебель и постирайте чехлы от подушек.
  • Спрячьте чисто летние вещи (надувные круги, пляжные полотенца, средства от комаров) в садовые сундуки или органайзеры.

2. Смените палитру текстиля

Пришло время сменить яркие тропические принты и сочный летний текстиль на более глубокие, согревающие оттенки.

  • Цвета сезона: терракотовый, оливковый, горчичный, винный, тёмно-синий, глухой бежевый и цвет ржавчины.
  • Принты и фактуры: классическая клетка, геометрические и природные мотивы.

3. Обновите растения в кашпо

Отцветшие летники пора заменять. Посадите в контейнеры осенние цветы и растения:

  • Хризантемы, астры и вереск;
  • Декоративную капусту и острый перец;
  • Декоративные злаки и травы.
  • Лайфхак: Если новые посадки делать не хочется, просто подрежьте разросшуюся зелень и сгруппируйте горшки по-новому.

4. Добавьте больше мягких пледов

Поставьте рядом со стульями или диванной зоной плетеную корзину с пледами. Вязаные покрывала крупной вязки, легкие стеганые одеяла или классические шерстяные пледы в клетку не только согреют прохладным вечером, но и добавят фактуры интерьеру.

5. Создайте мягкое вечернее освещение

Чтобы продлить вечерние посиделки, добавьте несколько уровней теплого света:

  • Развесьте над головой гирлянды с теплым свечением (лампы Эдисона);
  • Расставьте на столах и полу устойчивые фонари со свечами;
  • Используйте беспроводные настольные лампы.

6. Использование осеннего декора

Небольшие тематические детали помогут создать праздничное настроение:

  • Композиции из композиционных тыкв и декоративных кабачков;
  • Вазы с сухими колосками пшеницы, ветками с ягодами или шишками;
  • Подсвечники и подносы из натурального дерева.

7. Сделайте очаг центром притяжения

Очаг или костровая чаша (файрпит) — главный атрибут осеннего дворика. Переставьте кресла вокруг огня, чтобы обустроить место для жарки маршмеллоу и долгих разговоров.

  • Если места мало: Можно использовать компактную настольную биочашу или небольшой переносной камин.

8. Постелите уличный ковер

Ковер поможет зонировать пространство и защитит ноги от холодного пола. Выбирайте практичные уличные модели из полипропилена или циновки с классическим геометрическим или осенним узором.

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Теги:
сад, садоводство

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